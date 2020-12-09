Пять чеченцев задержаны во Франции по делу об убийстве учителя

09 декабря 2020, 13:19

Французские правоохранители задержали пятерых чеченцев из числа знакомых Абдулака Анзорова, обезглавившего учителя Самуэля Пати за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда, сообщил источник.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября во Франции был обезглавлен учитель истории и географии Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца при задержании кричал: "Аллаху акбар!" и был застрелен полицейскими. Им оказался гражданин России чеченского происхождения, 18-летний Абдулак (Абдуллах) Анзоров, которому во Франции был предоставлен статус беженца. Среди 16 задержанных по этому делу, шестеро из которых уже отпущены, приходились ему родственниками.

В департаментах Приморская Сена и Верхняя Луара задержаны еще пять чеченцев, им от 18 лет до 21 года, сообщил источник. Следователи Антитеррористического управления предполагают, что чеченцы общались с Анзоровым, причем уже после того, как Пати показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, сообщило вечером 8 декабря агентство "Франс Пресс" (AFP).

Если силовики не выдвинут конкретных обвинений, то всех пятерых задержанных отпустят не позднее, чем через 96 часов, сообщило вечером 8 декабря французское издание Le Figaro. Всех пятерых задержали еще утром 7 декабря, уточнило France Bleu.

Тело уроженца Анзорова 5 декабря доставили в Чечню и похоронили в селе Шалажи Урус-Мартановского района. В похоронах приняли участие около 200 человек. Анзоров был богобоязненным юношей и вынужденно отреагировал на обсуждение карикатур на пророка Мухаммада, рассказали его близкие в телесюжете государственной телекомпании "Грозный". Кампания по прославлению Анзорова целенаправленно создавалась чеченскими властями, предположили правозащитники. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сюжет телекомпании, отметил, что государственные каналы дают разные точки зрения, но оправдывать преступление Анзорова нельзя.