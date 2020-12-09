Детские сады в Красном Сулине прекратили работу из-за отсутствия воды

09 декабря 2020, 14:01

Семь детских садов в Красном Сулине не принимали сегодня воспитанников из-за аварии на водопроводе. Горожане пожаловались на плохую организацию подвоза воды.

В ночь на 8 декабря на магистральном водопроводе в районе поселка Старая Соколовка произошла авария. Ремонтные работы завершились спустя сутки, но для того, чтобы возобновить подачу воды, бригады рабочих должны завершить обследование трассы, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в Управлении развития систем водоснабжения. "Где-то рабочие спускают воздух. Надеемся, что сегодня вода на город пойдет", - сказал диспетчер в 11.54 мск, не уточнив конкретного часа.

Глава администрации Красного Сулина Павел Грузинов также не смог уточнить предполагаемые сроки возобновления подачи воды. Он лишь заверил корреспондента "Кавказского узла", что работы ведутся.

Сегодня 7 из 14 дошкольных учреждений Красного Сулина не принимали детей из-за отсутствия воды, а школы работали в укороченном режиме, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в отделе образования местной администрации.

По данным на январь 2020 года, население Красного Сулина составляло 37,6 тысячи человек, указано на сайте Росстата.

Шесть машин МЧС занимаются сегодня подвозом воды в котельные и горожанам. В Красный Сулин приехали спасатели из Белой Калитвы, Каменска-Шахтинского, Зверево и Новошахтинска. Задействованы и водовозки Управления развития систем водоснабжения, отметил представитель МЧС.

Однако жители поселка ГРЭС пожаловались на отсутствие подвоза воды. "Я второй день сижу без воды, умыться нечем, гора посуды немытой. Пошла купила воду в магазине, чтоб хотя бы чая попить", - пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла" жительница поселка Юлия. "Если в центр воду привозили, то до нас со вчерашнего дня не доедут. Купили в магазине две пятилитровые бутылки - вот этим умылась, сварила чая. Воду экономлю. Другая проблема: если воду и привезут, кто мне ее на пятый этаж таскать будет?", - возмутилась другая жительница поселка ГРЭС, Светлана.

Не хватает воды даже жителям центра города, указал красносулинец Леонид Калиниченко. "Если летом в городе было два источника, где можно было набрать воду, то сейчас их на зиму отключили. Я сходил утром на речку, посмотрел - там лед. Если до вечера воду не дадут, то пойду прорубь рубить и с реки хоть для туалета воды принесу. У меня есть две емкости по 120 литров и тележка", - рассказал Калиниченко корреспонденту "Кавказского узла".