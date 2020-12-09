Следствие связало дела об убийстве Эльджаркиева и крупном хищении в Ингушетии

09 декабря 2020, 09:59

Бывший глава ингушского отделения Фонда социального страхования Якуб Белхороев, обвиненный в хищении 19 миллионов рублей, проверяется на причастность к убийству руководителя Центра "Э" в Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и другим терактам, сообщил замглавы Следкома Ростислав Рассохов.

Главное управление по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) российского Следкома, которое довело до суда около десяти уголовных дел, возбужденных против руководителей Дагестана в рамках программы декриминализации республики, переключилось на Ингушетию, указано в сегодняшней публикации газеты "Коммерсант" - "Работа следователя в чем-то похожа на искусство".

Новости об антикоррупционной кампании в Дагестане и уголовном преследовании местных чиновников "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

По словам зампредседателя Следственного комитета Ростислава Рассохова, сотрудники ГУРОВД расследуют два связанных между собой резонансных дела - о хищении более чем 19 миллионов рублей из ингушского отделения Фонда социального страхования и об убийстве 2 ноября 2019 года в Москве руководителя Центра противодействия экстремизму (Центр "Э") МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

Следствие квалифицировало убийство Эльджаркиева как теракт. Источники предположили, что Эльджаркиев убит в результате кровной мести на фоне его конфликта с членами религиозного братства баталхаджинцев, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году. Однако Следком объявлял, что мотивом убийства стала профессиональная деятельность Ибрагима Эльджаркиева, а версии о религиозных мотивах и мести не подтверждаются.

Рассохов напомнил, что в многомиллионном хищении обвинен бывший глава ингушского отделения Фонда социального страхования Якуб Белхороев, являвшийся также мэром Магаса. "Совместно с другими лицами он обвиняется в совершении девяти эпизодов хищений из фонда на общую сумму более 19 млн руб. при назначении как себе самому, так и своим близким родственникам и знакомым, в том числе жене, дочери, сыну, садовнику и водителям, фиктивных выплат в связи с несчастными случаями на производстве", - сказал замглавы Следкома.

Якуб Белхороев "проверяется на причастность к совершению преступлений террористической направленности", но пока ему вменяют только растрату, отметил Ростислав Рассохов.

Якуб Белхороев был арестован в июле. Мэром Магаса он стал в 2011 году, а управляющим региональным отделением Фонда соцстрахования - в 2014. Параллельно с 2016 года Якуб Белхороев является депутатом Народного собрания от "Единой России" и членом парламентского комитета по образованию, культуре и связям с религиозными организациями. После ареста он был исключен из "Единой России".

По данным следствия, сын Белхороева и еще пять человек получили "солидные выплаты" за травмы, полученные в 2012 году во время ревизии склада госпредприятия "Экажевское" - их якобы завалило яблоками. По данным следствия, это предприятие в действительности было ликвидировано за четыре года до инцидента.

"Шесть пострадавших в тяжелом состоянии якобы оказались в больнице, получив потом солидные выплаты. В декабре того же года ревизию этого склада якобы провели еще пять человек, среди которых были жена и дочь Белхороева — и трос снова оборвался и их с тем же результатом завалило яблоками", - рассказал Рассохов.

Еще один эпизод дела - выплаты из фонда участникам ДТП. "В ноябре 2013 года уже сам Якуб Белхороев, на тот момент мэр Магаса, вместе с помощниками якобы отправился по трассе «Кавказ» к Экажевскому кругу, чтобы встретить делегацию из соседней Северной Осетии, приехавшую, чтобы ознакомиться с достопримечательностями Ингушетии. Однако встреча не состоялась — в машину принимающих врезался ВАЗ-2107 под управлением некоего Котикова. <...> Расследование установило, что «семерки», указанной в соответствующих документах, как и ее водителя, просто не существовало. Сотрудник ДПС, выезжавший на место аварии, и ее очевидцы также оказались вымышленными, а Якуб Белхороев, получивший по документам «раздробление тазобедренной кости правой стороны», которой у человека просто нет, в больницу, естественно, не обращался", - сообщил Ростислав Рассохов. Он добавил, что Якуб Белхороев признал вину частично.

Якуб Белхороев. является одним из лидеров баталхаджинцев. Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи".

Аресты отдельных представителей вирда баталхаджинцев "положительно сказались на оперативной обстановке в республике", указал Рассохов. "Но их уголовное преследование никоим образом не связано с вероисповеданием, как хотят представить наши оппоненты", - подчеркнул он.

В октябре Московское управление Следкома отчиталось, что завершило расследование уголовного дела о заказном убийстве крупного бизнесмена и спортивного функционера Шабтая Калмановича, совершенного 11 лет назад. Обвинения в убийстве предъявлены прямому потомку шейха Батал-хаджи Белхороева и еще двум членам ингушского религиозного братства.