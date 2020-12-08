Московские имамы указали на особенности восприятия никаба российским обществом

08 декабря 2020, 22:12

Ношение никаба, которое резко раскритиковал муфтий Чечни, нежелательно в России, потому что это привлекает внимание, а необычная одежда может вредить мусульманам, способствовать исламофобии, считают опрошенные «Кавказским узлом» московские имамы. При этом, по словам зампредседателя ДУМ России Дамира Мухетдинова, никто не имеет права запрещать носить никаб, если запрет не прописан в законе.

Как писал "Кавказский узел", телекомпания "Грозный" в конце ноября подготовила видеосюжет о "воспитательной беседе" муфтия Чечни Салаха Межиева и начальника грозненского отдела полиции с девушками, которые носили никаб - головной убор, закрывающий все лицо, кроме глаз. После наставлений муфтия девушки сняли никабы. Публичные порицания в телеэфире вызвали возмущение среди пользователей соцсетей. Ношение никаба - дело добровольное, и никто, согласно исламу, не имеет право навязывать его или запрещать, отметил блогер Муса Ломаев. На это же указали и пользователи Instagram, по мнению которых, ношение никаба нужно рассматривать не как местную традицию, а как высшую степень строгости в одежде по общей для всего ислама шкале. 5 декабря муфтий в резкой форме ответил оппонентам, недовольным публичной критикой девушек в никабах. Назвав критиков "врагами Аллаха", он заявил, что позорно не носить "одежду своего народа".

Критика женщин за никабы в Чечне особенно неуместна во время пандемии коронавируса, когда властями предписано носить закрывающие лица маски, указали пользователи Instagram. Уже 14 лет в Чечне не могут определиться с предписаниями к женскому облику - одни указания о внешнем виде сменяют другие, но неизменным остается жесткое принуждение выполнять их. "Кавказский узел" проанализировал, как меняются взгляды Кадырова и его команды на дресс-код для женщин в Чечне в статье "Покрыть голову, но не лицо: женский дресс-код в Чечне".

Коран как главный источник законов и установлений ислама не указывает на обязанность женщины закрывать лицо, сообщил заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамир Мухетдинов. При этом, по его словам, раз светский закон не запрещает никаб, надо уважать выбор человека, который принял для себя решение носит этот головной убор.

«Коран как главный источник, который формирует самосознание мусульманина, не оговаривает и никаким образом не обязывает правоверную мусульманку скрывать свое лицо. Никаб - это прежде всего традиция персоязычных народов, которая после принятия и распространения ислама в этой части мира стала составным элементом мусульманской культуры. Потому что среди арабских женщин, бедуинок или тюркских женщин никаб не имел распространения», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Дамир Мухетдинов.

Муфтий Чечни и в разговоре с девушками в никабах указал, что это арабская традиция, не свойственная чеченцам. Однако, по мнению ранее опрошенных "Кавказским узлом" экспертов, сам Межиев при этом нарушил чеченские адаты, поскольку право критиковать внешний вид женщины имеют только старшие мужчины в семье, и именно с ними, не публично, нужно обговаривать возникшие претензии.

По его мнению, помимо такого культурологического аспекта в распространении никаба имеет значение устремления самих людей, ратующих за ношение никаба. «Те люди, которые руководствуются посылом одевать никаб и скрывать лицо, они как бы руководствуются главным принципом сохранить свою форму, святость и свою непорочность, чтобы тем самым не спровоцировать посторонних людей, мужчин в данном случае, по отношению к облику, красотам женщины», – отметил Мухетдинов. В то же время, он указал, что вопрос ношения никаба нужно рассматривать исходя из особенностей того общества, в котором живет человек, где даже благое деяние может перейти в разряд харама (греха). «Для России в наш текущий момент в центральных регионах, в Москве, где проживает абсолютное большинство немусульманского населения, ношение никаба является фактором подозрительности, раздражительности, пристального внимания. Таким образом, люди, которые носят никаб, достигают целей диаметрально-противоположных, которые должны достигаться женщиной, желающей одеть никаб», - рассказал Мухетдинов.

Для России в наш текущий момент в центральных регионах, в Москве, где проживает абсолютное большинство немусульманского населения, ношение никаба является фактором подозрительности, раздражительности, пристального внимания.

По словам заммуфтия, в России происходит именно таким образом. «Женщина становится объектом нападок со стороны агрессивных групп людей, подвергает себя и свою жизнь и свое здоровье опасности, а когда человек через акты ибадата (поклонения) подвергает опасности жизнь и здоровье, то соблюдение данного предписания переходит в категорию макрух, макрух-тахрима (нежелательного), а если этот акт ставит человека на грань жизни и смерти, то переходит в категорию харама. Это то же самое, когда больной человек, которому предписано соблюдение определенного режима приёма лекарств, расписанного по часам, диабетик, допустим, желая выполнить предписание поста, отказываются от предписаний врача, тем самым подвергает риску свое здоровье, и в результате соблюдения поста заболевает, теряет сознание, подвергает себя смертельной опасности - такое действие харам», - пояснил Мухетдинов.

По словам заммуфтия, в обществе, где ношение никаба не вызывает раздражение у абсолютного большинства, не является причиной для нападения, оскорбления, унижения, он бы рассматривал это «как личное дело любого свободного человека - одевать ему никаб, ходить ли ему в маске, одевать ли ему шарфик или ходить ли ему с голым пупком».

Если закон России не запрещает одевать никаб, то все остальные рассуждения основаны на спекулятивном восприятии действительности и не имеют под собой никакого юридического или иного основания.

Между тем, по словам Мухетдинова, нормы секулярного государства, коим является Россия, прямо или косвенно не запрещают и не должны запрещать или регламентировать стиль одежды. «Мы не имеем права с точки зрения закона государства запрещать человеку делать то, что ему в принципе вздумается. Я бы не брал на себя смелости и ответственность судить индивидуальный выбор любого человека. Он вправе действовать так, как разрешает ему закон Российской Федерации. Если закон России не запрещает ему одевать никаб, то все остальные рассуждения основаны на спекулятивном восприятии действительности и не имеют под собой никакого юридического или иного основания. Это все лишь только вкусовщина и твое частное мнение и интерпретация. При этом [носящие никаб] люди могут быть сверхнабожными и считать это своим долгом, а могут быть действительно сторонниками некой моды, либо [ношение никаба может стать] проявлением фанатизма или неправильного толкования религии», - пояснил Мухетдинов.

Муфтий Чечни Салах Межиев, окрестив своих оппонентов, недовольных публичной критикой девушек в никабах, "ваххабистами", "врагами Аллаха", "иблисами" и "шайтанами", назвал никаб шагом на пути к терроризму. "Во-первых, если ты так не хочешь показываться, то сиди у себя дома. Во-вторых, когда они так закрываются от всех остальных, кто так не закрыт, начинают считать кафирами (неверными, отступниками от веры. - Прим. "Кавказского узла"), тогда портится то, что у них в сердце. За этим следует то, что они надевают на себя один пояс (со взрывчаткой. - Прим. "Кавказского узла") и идут убивать невинных людей", - заявил Салах Межиев.

Никаб в современном российском обществе недопустим, потому что он не отводит соблазны, а наоборот привлекает внимание, считает руководитель местной религиозной организации мусульман «Седьмое поколение», действующей в Москве имам Алишер Джураев.

Он также отмечает, шариатские решения не обязывают женщину носить никаб и открытие лица ни в коем случае не является сравнимым с открытием аурата (аурат - части тела, которые предписано скрывать от взглядов посторонних. - Прим. "Кавказского узла"), а, скорее, наоборот. «Если взять, например, решения ханафитского мазхаба, да и в других мазхабах утверждается: Аллах Всевышний говорит о том, чтобы женщина, когда встает на намаз, должна открывать лицо, открывать руки. На ней не должно быть ни перчаток, ни никаба. То есть, когда женщина обращается к Господу, то она открывает лицо. Поэтому исламские ученые, писавшие об этом, задавались вопросом: если женщина, когда молится Господу, открывает лицо, то почему в обществе она должна ходить с закрытым лицом? Они намекали на то, что закрывать лицо не является ваджиб (обязанностью перед Богом). Ведь если бы это было бы ауратом, то, вставая на намаз, надо было бы закрывать лицо, а не открывать. А так наоборот, если женщина специально закрывает лицо или перчатки наденет, то ее намаз будет недействительным», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Алишер Джураев.

Никаб в современном российском обществе недопустим, потому что он не отводит соблазны, а, наоборот, соблазняет - делает взгляды мужчин острыми, а людей других конфессий делает ожесточенными

Наряду с этим он также обратил внимание на особенности восприятия тем или иным обществом факта ношения никаба. «Никаб в современном российском обществе недопустим, потому что он не отводит соблазны, а, наоборот, соблазняет - делает взгляды мужчин острыми, а людей других конфессий делает ожесточенными. Сейчас такова ситуация. Хотя мы мусульмане не должны бояться ничего, кроме Всевышнего, но мы следуем в этом предписаниям Бога в Коране: «не делайте так, чтобы человек погибал от своих же рук», «будьте бдительны»», - подчеркнул Джураев.

По его мнению, стремление выделяться без предписанной шариатом необходимости является нежелательным для мусульманина, то есть это близко к хараму. «Пророк Мухаммад одевался в такую же одежду, в которую одевались язычники. Он одевал ту же одежду, что Абу Лахаб или Абу Джахль (противники Пророка). Был ряд ограничений мусульманам. Например, не одевать шелковые одежды мужчинам, не использовать некоторые цвета в одежде или длинные одежды, которые стелятся по земле, подобно мантиям царей и королей и свидетельствуют о высокомерии обладателя такой одежды. Но в целом одежда мусульман была той же, что и у окружающего их общества. Хотя есть хадис, в котором Пророк предостерегал от уподобления другим религиозным общинам, в том числе в стиле одежды, но он касается непосредственно того, что связано с их идеологией. Например, мы знаем, как одеваются геи, или скинхеды и т.п. Все мы знаем специфику их одежды, определенный вид и не должны её повторять. То есть не надо следовать чуждым убеждениям. А одежда сама по себе должна быть такой же, как принята в обществе. Если в Москве все надевают брюки, а я надену арабскую одежду, это будет неправильным», - пояснил Джураев.

сейчас маска стала удобным поводом заменить никаб

Он считает, что само по себе ношение необычной одежды может вредить мусульманам, способствовать исламофобии. «Имам Шафии (основатель шафиитского мазхаба и науки усул-фикх) сказал: «Сколько было людей, которые желали творить добро, но не достигли этой цели». То есть они желали этого, а по сути, не осознавая общества, не имея мудрости, терпели неудачу. Есть люди, которые, соблюдая какие-то правила, например, ношение никаба, думают, что поступают правильно, притянут умму к себе. А на самом деле появляется негатив. Даже среди самих мусульман. Рождается исламофобия. Поэтому ношение никаба – это нежелательное действие. По крайней мере, так было до пандемии. Но сейчас маска стала удобным поводом заменить никаб», - заметил Джураев.

С тем, что в период пандемии коронавируса защитная маска может заменить никаб, согласен и председатель местной религиозной организации мусульман города Химки Московской области Камиль Маннапов, который также считает, что никаб не является обязанностью для мусульманки и нежелателен по причине его отрицательного воздействия на положение мусульман в неисламском обществе и государстве. «У нас случай был. Девушка рядом с нашим центром поселилась и начала носить никаб. Она ходит возле центра в никабе, ее, естественно, ассоциируют с центром. Она ходила к нам, но не была активная. Мы ее попросили снять никаб, объяснили нежелательность этого. Никаб обязаны были носить только жены Пророка Мухаммада. Для остальных мусульман это точно не фард (обязанность) и к аурату не относится», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Камиль Маннапов.

Если человек хочет носить никаб, пусть носит платок и маску - не обязательно выделяться, если хочешь скрыть лицо свое, чтобы показать набожность

Он отметил, что в нынешних российских реалиях ношение никаба часто связывают в обществе с «террористическими устремлениями». «Я знаю, что в некоторых арабских странах запрещено носить никаб. Когда мы учились в 2000-е годы, наш устаз (профессор) заявлял, что он против никаба, потому что невозможно идентифицировать, кто там - мужчина или женщина, и это небезопасно. И понятно почему - ношение никаба смешали с взрывами. Из-за чего люди просто боятся этого», - посетовал Маннапов. Он считает допустимым запретить, в том числе на уровне государственного закона ношение никаба, хотя сейчас на помощь сторонникам закрытия лица пришло обязательное ношение масок. «Если человек хочет носить никаб, пусть носит платок и маску - не обязательно выделяться, если хочешь скрыть лицо свое, чтобы показать набожность. Если бы можно было запретить, я бы запретил ношение никаба и длинной бороды. Потому что сейчас, по крайней мере, в Москве это символы, которые смешаны с терроризмом. И мы должны убрать стереотипы, чтобы люди тянулись к исламу, а не боялись его», - полагает Маннапов.

По его мнению, те, кто носит никаб, не должны относиться к другим мусульманам к как неверным. «Такфирят (такфир - обвинение в выходе из ислама) за грехи только хариджиты (представители одного из радикальных течений, относящих себя к исламу – прим. «Кавказского узла»). Такфирят за несовершение намаза, неношение платка. Это не суннитское мнение. Это мнение хариджитов, тех сект, которые считаются радикальными. Мнение Ахлю-сунна: даже если человек не соблюдает фарды (в шариате — поступки и нормы поведения, включая нормы благочестия и ритуальные действия, которые предписано выполнять и соблюдать как религиозные заповеди), но знает, что это фард, он не считается вышедшим из ислама», - резюмировал Камиль Маннапов.

Муфтий Чечни провоцирует конфликт, публично отчитывая девушек за ношение никаба, считает исламовед Леонид Сюкияйнен. Ношение никаба и вообще распространение в Чечне салафизма является одним из элементов сопротивления правящему режиму, заявил политолог Али Магомадов.

Салах Межиев, оправдываясь за критику ношения никаба, подчеркнул, что делал это не потому, что это соответствует позиции властей Чечни. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров еще в 2014 году заявил, что в республике никому не позволено скрывать лицо, укутывать подбородки. "С этого начинали те, кто взрывались на улицах Грозного. [...] Наша позиция принципиальная - никогда, ни одному человеку не позволить не только быть ваххабистом в Чечне, но не позволять и быть похожими на них!" – заявил глава региона. В республике неоднократно проходили массовые задержания молодых людей, которые носят длинные бороды при сбритых усах, как последователи салафитского течения в исламе.

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