Зал судебного заседания. Фото: Валентина Мищенко / Югополис

08 декабря 2020, 19:17

Дошло до суда дело о гибели трех человек в реке Сулак

Житель Дагестана обвинен в нарушении правил эксплуатации водного транспорта, следователи сочли его причастным к гибели трех человек в реке Сулак.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа на реке Сулак вблизи границы Буйнакского и Кизилюртовского районов Дагестана опрокинулась лодка, в результате чего утонули ребенок и двое взрослых. Мужчина, управлявший лодкой, выбрался на берег и был доставлен в больницу. Тела пассажиров лодки были обнаружены у плотины электростанции.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Кизилюртовского района Дагестана по обвинению в нарушении правил эксплуатации водного транспорта,что привело по неосторожности к смерти двух и более человек, сообщило сегодня управление СКР по Дагестану.

По версии следствия, 23 августа обвиняемый сознательно превысил допустимое число пассажиров лодки, приняв на борт трех человек. Также он не провел инструктаж по правилам безопасности и не обеспечил пассажиров спасательными средствами, сочло следствие. При катании на реке Сулак лодка накренилась, а затем опрокинулась. Трое пассажиров утонули, их тела были обнаружены после нескольких дней поиска, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Санкции части 3 статьи 263 Уголовного кодекса России предусматривают лишение свободы на срок до семи лет. Комментариев обвиняемого или его адвокатов относительно версии следствия о нарушении правил эксплуатации лодки пока пока не поступало.

Примечание:

"Ребенок и двое взрослых утонули при опрокидывании лодки в Дагестане", "Суд вернул на пересмотр дело владельца лодочной станции в Волгограде", "Следствие установило причины крушения катамарана с двумя жертвами под Джубгой".

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