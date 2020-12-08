Эрболатов дистанцировался от критики властей Дагестана в Telegram

08 декабря 2020, 20:53

Глава пресс-службы Народного собрания Дагестана Уллубий Эрболатов, отстраненный от работы после критики чиновников в соцсетях, заявил, что уже месяц в Telegram-канале Ulluber другие администраторы и он не имеет отношения к публикациям в нем.

Как писал "Кавказский узел", руководитель информационно-аналитического отдела аппарата Народного собрания Республики Дагестан Уллубий Эрболатов отстранен от работы за публичные высказывания в соцсетях и оценку в отношении деятельности органов государственной власти и их руководителей, информировал 7 декабря сайт регионального парламента.

Речь может идти о посте, в котором Уллубий Эрболатов прокомментировал пост канала "Спросите у Расула" о политической структуре власти в Дагестане и назвал государственного секретаря Дагестана Хизри Абакарова - "решалой", предположило 7 декабря издание "Новое дело", опубликовав скриншот сообщения. В 07.50 мск 8 декабря это сообщение в телеграм-канале Эрболатова Ulluber не найдено.

Уллубий Эрболатов, в отношении которого приводится служебная проверка после критики чиновников в соцсетях, заявил сегодня, что не является автором публикаций в Тelegram-канале Ulluber. "Хочу сообщить, что никакого отношения к комментариям, опубликованным в последнее время в телеграм-канале Ulluber, не имею, т. к. уже месяц там другие администраторы", - привел сегодня его слова "Черновик".

Данный канал не имеет никакого отношения ни к Народному собранию, ни к спикеру парламента, заявил чиновник. "Это частный публичный канал!" — цитирует Эрболатова "Южная служба новостей".

В самом телеграм-канале сегодня появилась новая запись от лица одного из администраторов канала, который назвался Шихамиром Омаровым. "Официально заявляю, что мы не представляем никакие государственные или политические структуры, однако ведём канал с государственной позиции, выступаем за межнациональный и межконфессиональный мир. Может, комментируем порой несколько резко, я удалил несколько моих комментариев вызвавших неоднозначную реакцию! Мы работаем исключительно для наших подписчиков, находим интересные новости и затем комментируем их!" - отметил он.

Запись с отсылкой на канал Ulluber опубликована в Facebook Эрболатова 3 сентября. В сообщении приводится ссылка на канал и слоган "Честно и интересно".