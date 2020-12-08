Минздрав сообщил о 32 пострадавших после посещения бассейна в Астрахани

08 декабря 2020, 10:23

Двенадцать взрослых и 20 детей госпитализированы в результате отравления парами хлора в бассейне спорткомплекса, сообщил сегодня Минздрав.

Как писал "Кавказский узел", 21 ребенок и 9 взрослых были госпитализированы после отравления парами хлора в астраханском спорткомплексе. Причиной отравления стало превышение концентрации хлора в 250 раз, заявил глава областного МЧС.

"В настоящий момент в стационары Астраханской области госпитализированы 32 пострадавших вчера в результате массового отравления парами хлора в бассейне. В Городской клинической больнице №3 им.Кирова проходят лечение 12 взрослых пациентов. Их состояние оценивается как стабильное. В областной детской клинической больнице им.Н.Н.Силищевой остаются под наблюдением 20 детей", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минздрава Астраханской области.

По данным ведомства, пятеро детей сегодня переведены из отделения реанимации и интенсивной терапии в обычные палаты. "Состояние всех детей оценивается как средней степени тяжести. Угрозы для их жизни нет", - сказано в сообщении.