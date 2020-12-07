Волгоградский лицей закрыт на дезинфекцию после отравления детей

07 декабря 2020, 17:58

На два дня закрыт лицей №11 Волгограда, учащиеся которого обратились к врачам с симптомами отравления. В учебном заведении запланирована дезинфекция всех поверхностей.

Как писал "Кавказский узел", 23 школьника обратились к врачам 4 декабря с жалобами на отравление после посещения столовой в лицее №11, трое из них были госпитализированы, сообщили в экстренных службах Волгограда.

Лицей закрыт на дезинфекцию после того, как энтеровирусной инфекцией заразились ученики младших классов, пишут РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области.

Дезинфекция продлится два дня, 7 и 8 декабря, проводится обработка всех поверхностей. "Дезинфекция является обязательной и стандартной процедурой при возможном заражении вирусной инфекцией", - цитирует V1 сообщение администрации области.

Клиническая картина у заболевших школьников соответствует энтеровирусной инфекции, однако для постановки точного диагноза проводятся необходимые исследования, отметила представитель Комитета по здравоохранению Волгоградской области 4 декабря.