Ситуация на Военно-Грузинской дороге. Фото: пресс-служба дорожного департамента Грузии FB / Roads Department of Georgia

07 декабря 2020, 09:20

Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин

Выезд из Северной Осетии через КПП "Верхний Ларс" запрещен в связи с ухудшением погоды в Грузии, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря выезд из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге был закрыт в связи с непогодой. После расчистки проезжей части спасатели разрешили проезд легковых машин и автобусов через КПП "Верхний Ларс", но для большегрузов дорога осталась закрытой. К 13.30 мск 6 декабря на КПП скопилось более 500 грузовиков.

С 08.30 мск запрещено движение всех видов машин на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из России, сообщила сегодня пресс-служба Управления МЧС по Северной Осетии.

Ограничение введено "в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии", говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Возле КПП развернут пункт обогрева, пишет сегодня "Интерфакс-Юг".

Военно-Грузинская дорога – единственный путь, по которому можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.  Советы для тех, кто решил поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег, температура воздуха -12 градусов, ветер 2 метра в секунду. В ночь на 8 декабря также ожидается снегопад, температура воздуха понизится до -13 градусов, ветер стихнет до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Примечание:

"Власти Северной Осетии анонсировали реконструкцию КПП "Верхний Ларс", "Очередь на "Верхнем Ларсе" выросла за сутки на 30 машин", "Движение по трем трассам ограничено в Грузии".

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07 декабря 2020, 10:59

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07 декабря 2020, 10:07

07 декабря 2020, 09:46

07 декабря 2020, 08:33

07 декабря 2020, 07:35

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