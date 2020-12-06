06 декабря 2020, 19:41

Движение в Волго-Каспийском канале восстановлено

Теплоход "Омский-111" снят с мели в Каспийском море. Движение судов в Волго-Каспийском канале восстановлено, отчитались спасатели.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром в Каспийском море теплоход с зерном, следовавший из Астрахани в Иран, сел на мель. Судоходное движение в Волго-Каспийском канале было приостановлено. 

На борту сухогруза находились 12 человек экипажа, никто из них не пострадал, повреждений корпуса судна не выявлено, сообщили спасатели.

Теплоход "Омский-111" снят с мели на 158 км Волго-Каспийского морского судоходного канала в 14.40 (13. 40 мин мск), сообщило Главное управление МЧС по Астраханской области на своей странице в Instagram.

Движение судов на участке канала восстановлено, данных о загрязнении акватории не поступало, добавили в ведомстве.

Как сообщалось, 4 декабря в Каспийском море сел на мель груженный кукурузой сухогруз, направлявшийся в Иран из астраханского морского торгового порта Оля.

Примечание:

"Теплоход с 14 моряками сел на мель в Астраханской области", "Сухогруз снят с мели у астраханского порта", "Сухогруз с 13 моряками снялся с мели в Астраханской области".

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