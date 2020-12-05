Второе уголовное дело возбуждено в отношении вице-мэра Лермонтова

05 декабря 2020, 10:56

Первый замглавы администрации Лермонтова необоснованно подписал акт приемки работ по демонтажу освещения в городском парке. Ущерб составил более 320 тысяч рублей, сообщил региональный Следком.

Как писал "Кавказский узел", 27 октября правоохранители сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении первого замглавы Лермонтова, согласно материалам которого чиновник превысил должностные полномочия, заплатив из городского бюджета 3,5 миллиона рублей за невыполненные работы по благоустройству парка.

Сейчас в отношении бывшего чиновника возбуждено еще одно уголовное дело.

Речь идет о превышении должностных полномочий при утилизации строительных отходов, следует из сообщения пресс-службы Управления МВД по СКФО. "В рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела следователями Следственной части ГУ МВД России по СКФО выявлен дополнительный факт совершения противоправного деяния бывшим первым заместителем главы администрации города Лермонтова", – процитировал сегодня ТАСС сообщение пресс-службы.

По версии следствия, чиновник подписал акт о приемке выполненных работ по демонтажу и вывозу старых сетей наружного освещения, расположенных на территории городского парка. В документе были ложные сведения. В результате бюджету города причинен ущерб на сумму более 320 тысяч рублей, отметило ведомство. Дело расследуется по части 1 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", сказано в информации.

Части 1 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 14 ноября в отношении бывшего мэра Пятигорска следователи завели пятое уголовное дело. По версии следствия, чиновник подписал разрешение на строительство автосалона в охраняемой зоне.