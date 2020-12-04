04 декабря 2020, 22:07

Директор дагестанской школы арестована по делу о вымогательстве взятки

Директор общеобразовательной школы в Махачкале подозревается в том, что потребовала от своего заместителя денег за работу в этой должности.

По версии следствия, с сентября 2019 года подозреваемая потребовала от своего заместителя 300 тысяч рублей за то, что оставит ее в должности. Она пригрозила, что в противном случае будет препятствовать выполнению служебных обязанностей, вплоть до увольнения. Потерпевшая передала часть суммы в размере 100 тысяч рублей. После подозреваемая потребовала отдать остаток суммы, при этом она согласилась вернуть ранее полученные деньги при условии, что потерпевшая уволится по собственному желанию, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Директор школы подозревается в вымогательстве взятки в крупном размере (п. "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК России). "По ходатайству следствия в отношении нее судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сегодняшнем сообщении ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре директор одной из школ Каспийска был заподозрен в превышении должностных полномочий после того, как единолично подписал приказ, по которому учителя получили выплаты, а затем собрал с них деньги на нужды школы.

Примечание:

"Следователи начали проверку информации об избиении школьников в Дагестане", "Подрядчик обвинен в хищениях при строительстве школы в Дагестане", "Чиновники и директор махачкалинской спортивной школы заподозрены в растрате".

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