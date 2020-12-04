Сотрудник Минприроды Кубани арестован за взятку

04 декабря 2020, 19:23

Чиновник эконадзора министерства природных ресурсов Краснодарского края обвиняется в получении 200 тысяч рублей от местной жительницы за незаконное бездействие, сообщило сегодня следствие.

Ведется расследование уголовного дела в отношении главного госинспектора по Темрюкскому району управления эконадзора Минприроды Краснодарского края. Чиновник обвиняется в получении взятки за незаконное бездействие (ч.3 ст. 290 УК РФ), сообщило сегодня Управление СКР по Краснодарскому краю .

По данным следствия, инспектор проводил проверку материалов об использовании жительницей Темрюка на своем участке глубинной воды для собственных нужд. Он сообщил ей, что за пользование недрами без соответствующего разрешения она должна быть привлечена к ответственности, однако в случае передачи 200 тысяч рублей чиновник не даст ход делу, предположило следствие. В сентябре 2020 года жительница Темрюка передала чиновнику 100 тысяч рублей и сообщила о требовании взятки в следственные органы. 12 ноября обвиняемый получил от нее еще 50 тысяч рублей, после чего чиновник был задержан, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Чиновник заключен под стражу, следствие продолжается. Комментариев обвиняемого или его законных представителей относительно версии следствия пока не поступало.

Санкции ч.3 ст. 290 УК РФ предусматривают лишение свободы на срок до семи лет и штраф в размере сорокакратной суммы взятки.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре следствие сообщило об уголовном преследовании начальника отдела лесного надзора Минприроды Кубани по подозрению в получении взятки в 500 тысяч рублей.