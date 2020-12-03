03 декабря 2020, 17:05

Шесть человек пострадали в аварии с участием школьного автобуса на Кубани

Четверо детей и двое взрослых госпитализированы в Абинском районе Краснодарского края после столкновения школьного автобуса и легкового автомобиля.

Авария произошла около 15:00 мск, когда микроавтобус "Газель" вез школьников после учебы. "Водитель микроавтобуса "Газель" не неравнозначном перекрестке не уступил дорогу легковому автомобилю "Ниссан" и столкнулся с ним, - цитируют  "Кубанские новости" комментарий пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Пострадавшие в аварии получили травмы легкой и средней степени тяжести. "По предварительным данным, погибших нет, шестеро пострадавших, в том числе четверо детей, направлены в медучреждение", - цитирует сообщение источника "Интерфакс". 

На 17:00 мск на сайтах управления ГИБДД МВД по Краснодарскому краю и управления МВД по Краснодарскому краю не содержится информации об аварии с участием школьного автобуса.

"Кавказский узел" писал также, что женщина и два ребенка были госпитализированы после столкновения в декабре 2018 года на автодороге Апшеронск - Нефтегорск легкового автомобиля и школьного автобуса.

Примечание:

"13 человек госпитализированы после ДТП со школьным автобусом на Кубани", "Человек погиб в ДТП со школьным автобусом на Кубани", "Кубань стала лидером по росту числа первоклассников в регионах ЮФО и СКФО".

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