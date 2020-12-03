Глава муниципального предприятия на Ставрополье заподозрен в невыплате зарплаты

03 декабря 2020, 12:30

Директор МУП "Коммунальщик" в Ставропольском крае подозревается в том, что задолжал своим работникам свыше 200 тысяч рублей.

По данным следствия, подозреваемый не платил зарплату с января по май текущего года. "Общая сумма задолженности по заработной плате составила более 200 тысяч рублей", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

В отношении директора МУП "Коммунальщик" возбуждено дело по ч. 2 ст. 145.1 УК России (невыплата заработной платы). "Следователь СКР проводит следственные и иные процессуальные действия, направленные на возмещение задолженности по заработной плате", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре глава птицефабрики на Ставрополье был заподозрен в невыплате зарплаты 49 работникам на общую сумму 3 миллиона рублей.