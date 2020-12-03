03 декабря 2020, 12:30

Глава муниципального предприятия на Ставрополье заподозрен в невыплате зарплаты

Директор МУП "Коммунальщик" в Ставропольском крае подозревается в том, что задолжал своим работникам свыше 200 тысяч рублей.

По данным следствия, подозреваемый не платил зарплату с января по май текущего года. "Общая сумма задолженности по заработной плате составила более 200 тысяч рублей", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

В отношении директора МУП "Коммунальщик" возбуждено дело по ч. 2 ст. 145.1 УК России (невыплата заработной платы). "Следователь СКР проводит следственные и иные процессуальные действия, направленные на возмещение задолженности по заработной плате", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре глава птицефабрики на Ставрополье был заподозрен в невыплате зарплаты 49 работникам на общую сумму 3 миллиона рублей.

Примечание:

"Часть ставропольских предпринимателей осталась без помощи властей во время карантина", "Глава предприятия на Ставрополье заподозрен в невыплате зарплаты 50 работникам", "Республики Северного Кавказа отличились высоким уровнем безработицы".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

03 декабря 2020, 11:37

03 декабря 2020, 10:48

03 декабря 2020, 10:40

03 декабря 2020, 09:14

03 декабря 2020, 09:05

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи