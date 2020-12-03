Власти Нагорного Карабаха установили лимиты на бесплатные услуги ЖКХ

03 декабря 2020, 11:37

До конца 2021 года жители Нагорного Кабараха смогут бесплатно использовать, в зависимости от сезона, от 60 до 180 кубометров газа, а электричества - от 300 до 500 киловатт в час ежемесячно, объявили власти. Абонентам сотовой связи обещано по три часа бесплатных разговоров в месяц.

Как писал "Кавказский узел", 17 ноября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил, что в течение года газ, электроэнергия, водоснабжение и мобильная связь будут бесплатными для жителей "в рамках разумных объемов". О каких объемах идет речь, Арутюнян не уточнил.

После окончания боевых действий в Нагорный Карабах начали возвращаться местные жители, ранее уехавшие в Армению. К 30 ноября российское Минобороны насчитало 55 тысяч беженцев, вернувшихся из Армении. Российские миротворцы помогли наладить в Степанакерте водоснабжение и подачу электричества, военные участвуют в расчистке улиц и проводят разминирование, отметило ведомство. В Степанакерт съезжаются беженцы и из перешедших под контроль Азербайджана территорий Нагорного Карабаха.

Правительство Нагорного Карабаха установило максимальные объемы бесплатного для жителей использования электричества и газа, сотовой и интернет-связи на период с декабря 2020 года по декабрь 2021 года, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" исполняющий обязанности министра экономики и инфраструктуры Армен Товмасян.

По его словам, в декабре 2020 года, и в январе-марте 2021 года жителям бесплатно предоставляется газ в объеме до 180 кубометров, а электричество – до 500 киловатт в час. В апреле-мае и сентябре-ноябре 2021 года объем бесплатного газа составит 120 кубометров в месяц, а электричества – 400 киловатт в час. В июне-августе жителям бесплатно предоставят по 60 кубометров газа и по 300 киловатт в час электроэнергии. "Данное решение распространяется всех абонентов "АрцахГаз" и "АрцахЭнерго", - сказал глава министерства.

Что касается связи, то в месяц абонент может бесплатно использовать 180 минут сотовой связи и отправить 50 смс, и пользоваться интернет-связью на скорости до 1 мегабит в секунду, добавил Товмасян.

Жители Нагорного Карабаха жалуются на нестабильную сотовую связь и проблемы с интернетом. Интернет-связь будет восстановлена после ремонта линии, проложенной через Лачинский коридор, указал, в свою очередь, армянский эксперт в области телекоммуникаций Самвел Маилян. 1 декабря власти Нагорного Карабаха отчитались о начале замены поврежденных участков оптико-волоконного кабеля на участке Степанакерт - Лисагор. Ожидается, что работы завершатся в течение нескольких дней, пояснил представитель властей.

Сейчас в Нагорном Карабахе работают одна крупная ГЭС (Сарсангская) и четыре малых ГЭС. До начала боевых действий работали 34 ГЭС, а электроэнергия экспортировалась в Армению, сказал Армен Товмасян.

Это решение правительства планируется еще раз обсудить "на днях", потому что есть предложение рассмотреть помощь в выплате коммунальных услуг не для каждого абонента, а для каждого члена семьи, добавил пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян. Сотовая и интернет-связь будет восстановлена к концу этой недели, сказал сегодня Погосян корреспонденту "Кавказского узла".

Правительство приняло правильное решение относительно платы за газ и электричество, сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Степанакерта Армине Петросян. При этом, по словам женщины, для ее семьи 500 киловатт в час за месяц – даже избыточный объем. "Моя семья зимой в месяц расходовала до 200 киловатт электроэнергии, при том, что у меня маленькие дети и частный дом. То же самое касается газа", - пояснила женщина.

Связь, по ее мнению, необходимо сделать "дешевле, как в Армении, качественной и общедоступной, и без предоставления материальной поддержки".

Местный житель Мамикон Карапетян в свою очередь считает, что решение правительства не должно распространяться на людей, которые не потеряли работу и жилье. "Я, например, бюджетный работник, продолжаю работать и получать зарплату так же, как до войны. Мое жилище не пострадало. И таких семей много. Но есть те, которые стали беженцами. Есть семьи, чьи кормильцы погибли в этой войне. Надо учитывать такие случаи и помогать таким семьям", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Какие территории перешли под контроль Азербайджана, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".