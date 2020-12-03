Продавец стройматериалов в Астрахани обвинен в неуплате налогов на 6,5 млн

03 декабря 2020, 10:48

Астраханский индивидуальный предприниматель обвинен в том, что уклонился от уплаты налогов за счет деклараций с ложными сведениями.

По версии следствия, предприниматель, работающий в сфере розничной торговли стройматериалами, представил в налоговый орган декларации за второй-четвертый кварталы 2019 года, в которых указал заведомо ложные сведения. Он уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 6,5 миллионов рублей, сообщило следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело по части 1 статьи 198 УК России (уклонение от уплаты налогов). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Ранее Предприниматели в Астрахани выступали против высоких налогов. Как писал "Кавказский узел", в октябре 2019 года на акции протеста у здания администрации губернатора бизнесмены потребовали уменьшить налог на имущество, заявив, что это "душит малый бизнес". К пикетчикам представители власти не вышли, но после акции губернатор Игорь Бабушкин и глава Астрахани Алена Губанова заявили, что ставка налога на имущество будет скорректирована.