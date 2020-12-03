03 декабря 2020, 04:29

Абхазия временно открывает границу с Грузией

С сегодняшнего дня и до 10 декабря КПП "Ингур" открывается для следующих из Грузии жителей Абхазии при условии предъявления справки об отсутствии коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", по данным за сутки 2 декабря в Абхазии зарегистрировано 122 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных с начала пандемии достигло 6092. 

Власти Абхазии полностью закрыли границу с Грузией с 14 марта в связи с риском распространения коронавируса. С тех пор ее неоднократно открывали на несколько дней, в последний раз - с 5 по 9 августа.

Для жителей Абхазии, которые хотят вернуться домой из Грузии, с сегодняшнего дня, 3 декабря открывается гуманитарный коридор через КПП "Ингур". Пропуск будет осуществляться с 09.00 до 19.00 мск до 10 декабря, сообщает "Спутник-Абхазия".

Прибывающие в Абхазию лица должны пройти на границе медико-санитарный контроль и предъявить справки об отсутствии COVID-19, выданные медицинскими учреждения Грузии не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы. При этом справку надлежит оформить на каждого пересекающего границу, включая несовершеннолетних, информирует apsny.ru.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Динамика распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". Грузия считает Южную Осетию и Абхазию оккупированными Россией территориями. С материалом о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, можно ознакомиться в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Россия передала Армении образцы вакцины на фоне пандемии COVID-19", "Обязательный масочный режим введен в Азербайджане", "Власти Аджарии увеличили число больниц и гостиниц для пациентов с COVID-19".

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