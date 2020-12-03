Врач Татьяна Ревва добилась компенсации за незаконное взыскание

03 декабря 2020, 00:48

Волгоградский областной суд обязал руководство Калачевской центральной больницы выплатить пять тысяч рублей за моральный вред врачу Татьяне Ревве за необоснованное дисциплинарное взыскание, которое она получила после публикации видео о неготовности больницы к эпидемии коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта в эфире программы "Навальный LIVE" оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что врач поликлиники в Калаче-на-Дону Татьяна Ревва, после сообщения о неготовности больницы к эпидемии коронавируса, получила от руководства угрозы увольнением и судом. Врач выложила в интернет видеоролик. 23 апреля райотдел СКР начал проверку по жалобе Реввы. 20 мая врач оспорила в Калачевском райсуде три дисциплинарных взыскания, полученных после публикации видео. Руководство клиники не преследует цель уволить Ревву, заверил главврач.

Анестезиолог-реаниматолог ЦРБ Калачевского района Татьяна Ревва пожаловалась в профсоюз, что в больнице почти нет средств индивидуальной защиты от заражения коронавирусом. После публикации видеообращения Реввы главврач подал заявление в прокуратуру по поводу разглашения недостоверных сведений о работе больницы, рассказала Ревва. По ее словам, теперь она вынуждена регулярно писать объяснительные руководству, что мешает ее работе с пациентами.

Волгоградский областной суд 2 декабря постановил взыскать с Калачевской центральной районной больницы пять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу врача анестезиолога-реаниматолога Татьяны Реввы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. По ее словам, суд признал незаконным один из трех приказов о привлечении ее к дисциплинарной ответственности.

Суд установил, что 27 апреля главврач больницы издал два приказа о дисциплинарном взыскании в отношении Реввы за ненадлежащее оформление медицинской документации и нарушение порядка стандартов оказания медпомощи пациенту, на следующий день руководство медучреждения вынесло ей замечание за нарушение санитарно-эпидемиологического режима в реанимационном отделении стационара больницы и ведение в нем видеосъемки.

"Истец просила признать указанные приказы незаконными, поскольку, по ее мнению, они вынесены с грубым нарушением порядка их применения, что привело к нарушению её трудовых прав", – сказала Вальковская.

Она отметила, что Калачевский райсуд, куда сначала обратилась Ревва, счел, что "у работодателя имелись основания для привлечения истца к дисциплинарной ответственности", и отказал в удовлетворении требований врача, однако реаниматолог обжаловала решение суда первой инстанции.

Волгоградский облсуд не нашел нарушений в исполнении Реввой должностных обязанностей при оформлении медицинских документов и признал незаконным приказ главврача о дисциплинарном взыскании с реаниматолога, рассказала глава пресс-службы. По ее словам, суд обязал руководство Калачёвской центральной райбольницы выплатить Ревве пять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Еще два приказа о дисциплинарной ответственности суд признал законными и оставил решения суда первой инстанции по ним в силе, отметила Вальковская.

"На первом судебном заседании (в Волгоградском облсуде), которое прошло месяц назад, суд обязал Калачевскую ЦРБ представить доказательства совершения врачом дисциплинарных проступков, в том числе запросил видеозаписи камер внутреннего наблюдения (в здании больницы) и графики дежурств по сменам. Но больница дала ответ, что видеозаписи не сохранились, потому что прошло более 30 дней – столько они у них хранятся, а к служебной проверке записи приобщены не были", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель Реввы, директор юридического агентства Аvim Иван Иванов. Он сказал, что в суд были представлены графики дежурств по сменам, которые доказывали, что Ревва не совершала указанные в приказе проступки, "а сами графики представляли собой документы без дат и подписей должностных лиц, включая отсутствие ознакомления с ними сотрудников учреждения".

Три приказа о дисциплинарной ответственности, включая выговор, были изданы после публикации ролика, напомнил юрист. В итоге суд отменил сегодня приказ главврача по самым серьезным нарушениям, которые вменяли Татьяне, отметил он.

По словам Иванова, отмененный судом приказ касался того, что врач "несвоевременно оформила меддокументацию и оказала помощь тяжелобольному". "Поступил гражданин в приемный покой весом под 160 килограммов, а реанимация в больнице находится на втором этаже. По мнению руководства учреждения, Татьяна должна была незамедлительно поднять этого гражданина в реанимационное отделение в отсутствие лифта или подъемников. В итоге его подняли восемь хрупких сотрудниц, но это произошло почти через час [...] Татьяна написала в карточке больного все как есть – во сколько он поступил в приемное отделение и во сколько его подняли в отделение реанимации. За это зацепилось руководство, заявившее, что врач несвоевременно стала оказывать помощь пациенту. В итоге этот приказ суд отменил", – пояснил он.

Иванов сказал, что два других дисциплинарных взыскания Ревва намерена обжаловать в кассационной инстанции в Краснодаре. "Первое касается того, что врач не отразила что-то в меддокументации, второе – что производила съемку ролика в хирургическом отделении, а также, что была там в нестерильном костюме. Но мы сегодня доказали в суде, что ей не выдавали стерильные костюмы", – сказал юрист.

Комментариями от руководства Калачеевской центральной районной больницы или ее представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что врачи Калачеевской центральной районной больницы в июне пожаловались, что у одного из пациентов терапевтического отделения подтвердился коронавирус, однако это отделение не закрывалось на карантин. Главврач больницы Олег Кумейко отчитался, что в учреждении были введены ограничительные меры по предписанию Роспотребнадзора. Санитарные врачи подтвердили, что терапевтическое отделение больницы закрывалось на прием пациентов из-за случая заражения пациента COVID-19.