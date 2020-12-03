03 декабря 2020, 00:48
Врач Татьяна Ревва добилась компенсации за незаконное взыскание
Волгоградский областной суд обязал руководство Калачевской центральной больницы выплатить пять тысяч рублей за моральный вред врачу Татьяне Ревве за необоснованное дисциплинарное взыскание, которое она получила после публикации видео о неготовности больницы к эпидемии коронавируса.
Как писал "Кавказский узел", 26 марта в эфире программы "Навальный LIVE" оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что врач поликлиники в Калаче-на-Дону Татьяна Ревва, после сообщения о неготовности больницы к эпидемии коронавируса, получила от руководства угрозы увольнением и судом. Врач выложила в интернет видеоролик. 23 апреля райотдел СКР начал проверку по жалобе Реввы. 20 мая врач оспорила в Калачевском райсуде три дисциплинарных взыскания, полученных после публикации видео. Руководство клиники не преследует цель уволить Ревву, заверил главврач.
Анестезиолог-реаниматолог ЦРБ Калачевского района Татьяна Ревва пожаловалась в профсоюз, что в больнице почти нет средств индивидуальной защиты от заражения коронавирусом. После публикации видеообращения Реввы главврач подал заявление в прокуратуру по поводу разглашения недостоверных сведений о работе больницы, рассказала Ревва. По ее словам, теперь она вынуждена регулярно писать объяснительные руководству, что мешает ее работе с пациентами.
Волгоградский областной суд 2 декабря постановил взыскать с Калачевской центральной районной больницы пять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу врача анестезиолога-реаниматолога Татьяны Реввы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. По ее словам, суд признал незаконным один из трех приказов о привлечении ее к дисциплинарной ответственности.
Суд установил, что 27 апреля главврач больницы издал два приказа о дисциплинарном взыскании в отношении Реввы за ненадлежащее оформление медицинской документации и нарушение порядка стандартов оказания медпомощи пациенту, на следующий день руководство медучреждения вынесло ей замечание за нарушение санитарно-эпидемиологического режима в реанимационном отделении стационара больницы и ведение в нем видеосъемки.
"Истец просила признать указанные приказы незаконными, поскольку, по ее мнению, они вынесены с грубым нарушением порядка их применения, что привело к нарушению её трудовых прав", – сказала Вальковская.
Она отметила, что Калачевский райсуд, куда сначала обратилась Ревва, счел, что "у работодателя имелись основания для привлечения истца к дисциплинарной ответственности", и отказал в удовлетворении требований врача, однако реаниматолог обжаловала решение суда первой инстанции.
Волгоградский облсуд не нашел нарушений в исполнении Реввой должностных обязанностей при оформлении медицинских документов и признал незаконным приказ главврача о дисциплинарном взыскании с реаниматолога, рассказала глава пресс-службы. По ее словам, суд обязал руководство Калачёвской центральной райбольницы выплатить Ревве пять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Еще два приказа о дисциплинарной ответственности суд признал законными и оставил решения суда первой инстанции по ним в силе, отметила Вальковская.
"На первом судебном заседании (в Волгоградском облсуде), которое прошло месяц назад, суд обязал Калачевскую ЦРБ представить доказательства совершения врачом дисциплинарных проступков, в том числе запросил видеозаписи камер внутреннего наблюдения (в здании больницы) и графики дежурств по сменам. Но больница дала ответ, что видеозаписи не сохранились, потому что прошло более 30 дней – столько они у них хранятся, а к служебной проверке записи приобщены не были", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель Реввы, директор юридического агентства Аvim Иван Иванов. Он сказал, что в суд были представлены графики дежурств по сменам, которые доказывали, что Ревва не совершала указанные в приказе проступки, "а сами графики представляли собой документы без дат и подписей должностных лиц, включая отсутствие ознакомления с ними сотрудников учреждения".
Три приказа о дисциплинарной ответственности, включая выговор, были изданы после публикации ролика, напомнил юрист. В итоге суд отменил сегодня приказ главврача по самым серьезным нарушениям, которые вменяли Татьяне, отметил он.
По словам Иванова, отмененный судом приказ касался того, что врач "несвоевременно оформила меддокументацию и оказала помощь тяжелобольному". "Поступил гражданин в приемный покой весом под 160 килограммов, а реанимация в больнице находится на втором этаже. По мнению руководства учреждения, Татьяна должна была незамедлительно поднять этого гражданина в реанимационное отделение в отсутствие лифта или подъемников. В итоге его подняли восемь хрупких сотрудниц, но это произошло почти через час [...] Татьяна написала в карточке больного все как есть – во сколько он поступил в приемное отделение и во сколько его подняли в отделение реанимации. За это зацепилось руководство, заявившее, что врач несвоевременно стала оказывать помощь пациенту. В итоге этот приказ суд отменил", – пояснил он.
Иванов сказал, что два других дисциплинарных взыскания Ревва намерена обжаловать в кассационной инстанции в Краснодаре. "Первое касается того, что врач не отразила что-то в меддокументации, второе – что производила съемку ролика в хирургическом отделении, а также, что была там в нестерильном костюме. Но мы сегодня доказали в суде, что ей не выдавали стерильные костюмы", – сказал юрист.
Комментариями от руководства Калачеевской центральной районной больницы или ее представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.
"Кавказский узел" также писал, что врачи Калачеевской центральной районной больницы в июне пожаловались, что у одного из пациентов терапевтического отделения подтвердился коронавирус, однако это отделение не закрывалось на карантин. Главврач больницы Олег Кумейко отчитался, что в учреждении были введены ограничительные меры по предписанию Роспотребнадзора. Санитарные врачи подтвердили, что терапевтическое отделение больницы закрывалось на прием пациентов из-за случая заражения пациента COVID-19.
Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". Новости о преследовании активистов в регионах юга России публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".
Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"