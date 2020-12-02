Новое уголовное дело заведено на главу Георгиевска

Бывший глава Георгиевска Максим Клетин, в отношении которого расследуется дело об угрозе убийством, заподозрен также в сокрытии второго гражданства.
Как писал "Кавказский узел", глава Георгиевского городского округа Максим Клетин 5 октября был обвинен в угрозе убийством своей знакомой. К этому моменту чиновник все еще оставался на своей должности, хотя Следком потребовал его отставки.
Глава Георгиевска Максим Клетин подозревается в угрозе убийством местной жительнице и использовании "липового" диплома, сообщил 12 февраля Следком. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров 13 февраля отстранил главу округа от работы.
Начато расследование второго уголовного дела в отношении бывшего главы Георгиевского городского округа Максима Клетина. Он подозревается в неуведомлении о наличии второго гражданства (статья 330.2 Уголовного кодекса России), сообщило сегодня управление СКР по Ставрополью.
По данным следствия, Клетин, являясь гражданином РФ, скрыл факт наличия у него гражданства иностранного государства и не сообщил об этом в территориальный отдел по вопросам миграции ОМВД России, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Санкции статьи 330.2 Уголовного кодекса России предусматривают наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или обязательных работ на срок до 400 часов. Комментариев от Максима Клетина или его адвокатов относительно версии следствия о сокрытии гражданства пока не поступало.
Максим Клетин был лишен полномочий главы округа на внеочередном заседании думы Георгиевского городского округа 13 октября. Депутаты практически единогласно проголосовали за увольнение Клетина, сообщил 14 октября "Блокнот".
Следователь поставил вопрос о досрочном прекращении полномочий, в том числе указав, что установлен факт наличия у Клетина гражданства иностранного государства - Израиля, сообщил сегодня "Интерфакс".
2 октября Максим Клетин подал иск о защите прав и свобод в отношении следователя. Иск был рассмотрен Ленинским районным судом Ставрополя 16 ноября, суд отказал в удовлетворении иска. 23 ноября в суд поступила апелляция на решение суда, следует из материалов на сайте Ленинского районного суда Ставрополя.
Напомним, что в 2014 году Максим Клетин, занимавший тогда должность заместителя главы Кисловодска, подозревался в участии в разбойном нападении на бизнесмена Владимира Печенного в 2000 году во Владикавказе. Клетин свою вину отрицал, заявляя, что в день нападения находился в Москве. В 2015 году дело было закрыто в связи с истечением срока давности.