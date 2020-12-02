Новое уголовное дело заведено на главу Георгиевска

02 декабря 2020, 17:29

Бывший глава Георгиевска Максим Клетин, в отношении которого расследуется дело об угрозе убийством, заподозрен также в сокрытии второго гражданства.

Как писал "Кавказский узел", глава Георгиевского городского округа Максим Клетин 5 октября был обвинен в угрозе убийством своей знакомой. К этому моменту чиновник все еще оставался на своей должности, хотя Следком потребовал его отставки.

Глава Георгиевска Максим Клетин подозревается в угрозе убийством местной жительнице и использовании "липового" диплома, сообщил 12 февраля Следком. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров 13 февраля отстранил главу округа от работы.

Начато расследование второго уголовного дела в отношении бывшего главы Георгиевского городского округа Максима Клетина. Он подозревается в неуведомлении о наличии второго гражданства (статья 330.2 Уголовного кодекса России), сообщило сегодня управление СКР по Ставрополью.

По данным следствия, Клетин, являясь гражданином РФ, скрыл факт наличия у него гражданства иностранного государства и не сообщил об этом в территориальный отдел по вопросам миграции ОМВД России, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Санкции статьи 330.2 Уголовного кодекса России предусматривают наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или обязательных работ на срок до 400 часов. Комментариев от Максима Клетина или его адвокатов относительно версии следствия о сокрытии гражданства пока не поступало.