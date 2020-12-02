Дело главы дагестанского села дошло до суда

02 декабря 2020, 13:30

Глава одного из сельских поселений Гумбетовского района Дагестана обвинен в хищении и служебном подлоге. Обвиняемый похитил 114 тысяч рублей, предназначавшихся для благоустройства села, сообщило сегодня следствие.

Завершено расследование уголовного дела в отношении главы одного из сельских поселений Гумбетовского района республики, который обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения (ч.3 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч.1 ст. 292 УК РФ), сообщило сегодня управление СКР по Дагестану.

По версии следствия, обвиняемый в ноябре 2017 года и в мае 2019 года заключил договоры с подрядной организацией о благоустройстве территории поселения на сумму 114 тысяч рублей и подготовил акты выполненных работ, хотя благоустройство не было проведено. Следствие предположило, что эти средства были обналичены и похищены обвиняемым, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Суд наложил арест на земельный участок обвиняемого стоимостью более 140 тысяч рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщило сегодня РИА "Дагестан".

Санкции части 3 статьи 159 УК РФ предусматривают лишение свободы на срок до шести лет, ч.1 ст. 292 - лишение свободы на срок до двух лет.

На сайте Гумбетовского района на 13:30 мск 2 декабря не содержится комментариев относительно уголовного преследования бывшего главы села.

Комментариями обвиняемого или его представителей "Кавказский узел" пока не располагает.

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