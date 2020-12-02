02 декабря 2020, 01:27

Судебный пристав освобожден после похищения в Назрани

Водитель "Приоры", похищенный вооруженными людьми в центре Назрани, находится на свободе, сообщил Следком по Ингушетии. Потерпевший является судебным приставом, заявил источник.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря источник сообщили о похищении вооруженными людьми в центре Назрани водителя "Приоры". Причиной похищения мог стать личный конфликт, также оперативники не исключают, что к случившему причастны участники группы, которая борется  с распространением наркотиков, сообщили сегодня источники.

По версии следствия, 1 декабря около 12.00 мск неизвестные на автомобилях марки Mercedes-Benz и Porsche Cayenne на улице Муталиева в Назрани похитили 25-летнего жителя соседней республики и, угрожая огнестрельным оружием, увезли в неизвестном направлении. При этом место проживания похищенного не уточняется.

Потерпевший освобожден, расследование дела ведется по статье о похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением оружия (п. «а,г» ч. 2 ст.126 УК РФ), сообщило 1 декабря Следственное управление Следственного комитета по Ингушетии на своем сайте.

Отметим, санкции статьи предусматривают до 12 лет лишения свободы.

При осмотре места происшествия была обнаружена гильза травматического патрона и автомобиль марки «Приора», на которой передвигался потерпевший, отмечается в сообщении.

По предварительным данным, похищенный является судебным приставом, сообщил со ссылкой на информированный источник "Интерфакс".

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

Примечание:

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