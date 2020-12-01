01 декабря 2020, 14:29

Следователи начали проверку информации об избиении школьников в Дагестане

Доследственная проверка организована после того, как в Сети появилась информация о систематическом избиении школьников в дагестанском селе и вымогательстве у них денег, сообщил сегодня Следком.

По данным ведомства, информация об избиениях школьников их сверстниками и вымогательстве денег появилась в сети Интернет 30 ноября. Были распространены соответствующие фото и видеозаписи, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

"Инициирована процессуальная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств указанных событий. В ходе проверки также будет дана оценка действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сказано в сегодняшнем сообщении ведомства.

В Сети 30 ноября появилось видео примирения мальчиков. На кадрах школьник извиняется перед своим сверстником и обещает, что "впредь такого не повторится". Затем пять мальчиков поочередно подходят к одному и жмут его руку. Видео, опубликованное 30 ноября на странице lifedagestan в Instagram, сегодня к 14.30 мск набрало 105 417 просмотров.

"Кавказский узел" также писал, что в марте 2019 года учитель и директор школы в Дагестане были отстранены после видео с избиением ученика. Жалобы на избиения детей в образовательных учреждениях Дагестана поступают "постоянно", посетовала ранее детский омбудсмен республики. Психологи объяснили насилие над детьми незнанием правил педагогики.

Примечание:

"Прокуратура заинтересовалась сообщениями об избиении школьника в Беслане", "Два человека пострадали из-за конфликта со стрельбой в нальчикской школе", "Два подростка ранены в Дагестане".

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