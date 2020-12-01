01 декабря 2020, 11:34

Замдиректора стройфирмы в Дагестане обвинен по делу о гибели школьника

Дело о гибели 13-летнего мальчика, на которого упали футбольные ворота в Тляратинском районе, передано в суд. Заместитель генерального директора строительной организации обвинен в причинении смерти по неосторожности.

Как писал "Кавказский узел", 13-летний мальчик умер после того, как на него упали футбольные ворота на стадионе в Тляратинском районе, сообщила прокуратура 9 октября.

Футбольным полем и сооружениями на нем занималась строительная компания, а ответственным за качественное выполнение работ был заместитель гендиректора. "[Он] не принял всех мер по контролю и проверке соответствия установленных футбольных ворот требованиям безопасности для жизни и здоровья населения, в том числе несовершеннолетних, то есть не проверил, закреплены ли они должным образом на футбольной площадке", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану. 

Заместитель гендиректора обвинен по ч. 2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Уголовное дело направлено в суд, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Примечание:

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