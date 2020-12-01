глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. Фото Администрация города Пятигорска - https://pyatigorsk.org/138

01 декабря 2020, 10:08

Глава Пятигорска приступил к работе после лечения от коронавируса

Госпитализированный с коронавирусом глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов после лечения выписан и 30 ноября приступил к работе.

Как писал "Кавказский узел", мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов, заразившийся COVID-19, из-за течения болезни 14 ноября был госпитализирован в одну из городских больниц.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Дмитрий Ворошилов выздоровел и приступил к работе. "Понедельник (30 ноября). Вышел на работу. Провел планерку с заместителями главы администрации, начальниками управлений и отделов ", - цитирует главу города "Интерфакс".

По словам Ворошилова, на планерке обсуждались вопросы по благоустройству общественных территорий, ремонту дорог, подготовке сметной и проектной документации, реконструкции аварийных детсадов, строительству новой школы.

Число зараженных коронавирусом в Ставропольском крае на сегодня составило 27 944. Из них 230 случаев были выявлены за минувшие сутки. За период пандемии от COVID-19 умерли 558 человек, в том числе семеро - за сутки. 24 694 зараженных выздоровели, следует из сообщения на странице губернатора региона Владимира Владимирова в Instagram.

Скриншот сообщения со страницы губернатора Ставрополья в Instagram https://www.instagram.com/p/CIPhvUNK2jp/

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа опубликованы "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Студенты в Карачаево-Черкесии оставлены на дистанционном обучении", "Дагестан обогнал Карачаево-Черкесию по числу новых случаев COVID-19", "Пользователи соцсети раскритиковали новые правила работы школ на Ставрополье".

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