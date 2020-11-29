Пользователи соцсети сочли чрезмерно торжественным открытие путепровода в Махачкале

29 ноября 2020, 20:43

На северном выезде из Махачкалы состоялось торжественное открытие путепровода, который соединил дагестанскую столицу с 18 горными районами республики. Пользователи соцсети Instagram сочли мероприятие излишне пафосным, а также усомнились в долговечности дорожного объекта.

Открытие путепровода четырехполосной эстакады состоялось в субботу, 28 ноября. Введенный в эксплуатацию объект имеет большое значение для жителей республики, "ведь он соединяет Махачкалу с 18 горными районами и городом Буйнакском", сказал во время церемонии спикер парламента Дагестана Хизри Шихсаидов.

"Поступало много обращений от жителей региона в связи с неудобством из-за постоянных автомобильных пробок на этом участке. Все это подтолкнуло нас к тому, что нужно оперативно найти возможность ускорить решение данной проблемы. Она решена и решена, как обещали наши дорожники, в обозначенный ими срок. Теперь дорога в Махачкалу и обратно будет быстрой и безопасной", – цитирует слова Шихсаидова пресс-служба Народного собрания Дагестана.

Четырехполосная эстакада, входящая в состав транспортной развязки, позволит беспрепятственно проезжать автомобилям по федеральной трассе Р-217 "Кавказ" и на северном выезде из Махачкалы. Работы по строительству начались осенью 2018 года. Длина моста составляет более 100 метров, ширина 26 метров, сообщил сегодня ТАСС.

Транспортные проблемы Махачкалы заключаются не только в перегруженности автотранспортом, но и в большом количестве земель со спорным статусом, отметил в конце сентября заместитель главного редактора газеты "Черновик" Магомед Магомедов. "Это не позволяет продвигать уже имеющиеся проекты. Яркий пример – реконструкция проспекта имама Шамиля. Если владельцы участков вдоль проспекта откажутся их продавать, то вся реконструкция из-за этого может заморозиться. Еще один пример – путепровод на выезде из Махачкалы в Буйнакск, на который потрачено два миллиарда рублей, но все уперлось в небольшую будку", – сказал журналист "Кавказскому узлу".

К сентябрю Северный путепровод был практически закончен, кроме небольшого участка, который упирается в маленький домик – продуктовую будку. "Эта будка, как оказалось, смогла заморозить строительство объекта стоимостью 2,725 млрд рублей", – говорится в публикации "Черновика" от 25 сентября.

По данным издания, владельцем будки оказалась Меседо Омарова. Отмечается, что дорожные строители предлагали женщине крупные суммы, чтобы она покинула участок. Сама же Омарова заявляла, что денег ей не предлагали. Напротив, утверждает женщина, власти Махачкалы в судебном порядке стремятся признать её будку самовольной постройкой и снести её без выплаты компенсаций. Судебная тяжба с администрацией Махачкалы по этому делу тянется с прошлого года, отметило издание. Данными о результатах этой тяжбы "Кавказский узел" по состоянию на 29 ноября не располагает.

Пользователи Instagram иронично отнеслись к церемонии открытия

Первыми по новому путепроводу проехались всадники в национальной одежде, следом пустили колонну строительной техники, говорится в сюжете телеканала ННТ. Пользователи соцсети Instagram сочли церемонию открытия нового инфраструктурного объекта излишне торжественной.

"Такую показуху делают, а через год начнут ремонтировать", – написала подписчица news_dagestana abdurahman_61_.

"Сделали свою работу, молодцы, занимайтесь дальше своими делами. Зачем вся эта показуха, будьте скромнее", – высказалась zaur__dag23.

На неуместность торжеств указали и пользователи паблика mkala_. "Так космонавтов чествовать надо, когда они на Марсе высадятся, а строительство моста – дело обыденное, рабочее", – написал пользователь mikka.xl.

Больше всего комментариев пользователи оставили под постом, опубликованным на странице dagizvestiyaa в Instagram. По состоянию на 20.20 мск он собрал более 51 тысячи просмотров и 226 комментариев. Многие комментаторы выразили радость по поводу открытия путепровода, однако некоторые усомнились в его долговечности.

"Там ещё многое надо исправить. Въезд в город со стороны Киргу совсем узкий, с трех полос в одну переходит. Надо расширить", – отметил utro20svetlo.

"И через месяц сложился мост. Причина – качество работы", – высказалась carevic382018.

"Как бы как на южном не обвалился", – отметил neizvestnovnoi.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября в Буйнакском районе Дагестана обрушился мост через реку.