Фото пресс-службы МЧС России. https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4318071

29 ноября 2020, 10:48

Российские спасатели отчитались о восстановлении школы в Нагорном Карабахе

В сельской школе в Аскеранском районе восстановлено остекление и система отопления, занятия в ней начнутся 1 декабря, сообщило МЧС России.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны России вечером 28 ноября отчиталось о возвращении из Армении в Нагорный Карабах 21083 беженцев. Российские миротворцы разминировали территорию одной из школ в Степанакерте, а также наладили подачу в нее тепла и электричества, после чего учреждение возобновило работу

Тысячи детей из Нагорного Карабаха лишились возможности посещать школы с началом активной фазы боевых действий в зоне конфликта. По данным Минобразования, на 5 ноября в результате обстрелов в Нагорном Карабахе разрушены 61 школа, 10 детских садов, около десятка домов культуры и два музея. 

Сотрудники МЧС в рамках гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе оказали помощь в восстановлении  школы имени Оника Григоряна в селе Иванян Аскеранского района, сообщило сегодня МЧС России на своем сайте. Вместе с властями Аскерана  они восстановили остекление и систему отопления школы, отмечается в сообщении.

По данным спасателей, осталось провести отделочные ремонтные работы, восстановить водоснабжение и расставить школьные парты и стулья.

Школьная линейка в учебном заведении на 200 учеников запланирована на 1 декабря, информировали спасатели.

Во время военных действий карабахские дети были полностью лишены права учиться дома из-за разрушения образовательных учреждений и  ракетных обстрелов населенных пунктов, сообщил ранее омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян. Карабахские учителя организовали онлайн-занятия для эвакуированных в Армению школьников.

Жительница Степанакерта Нелли Габриелян ранее рассказала, что отправила своих детей в Ереван к родственникам. По ее словам, в Степанакерте ее дети посещали школу №2, здание которой сильно пострадало во время ракетных обстрелов со стороны Азербайджана.

Жительница Степанакерта Мариам Дадасян рассказала, что приехала в Ереван вместе с дочерью и маленьким сыном. "В Степанакерте [...] школы нормально не работают, инфраструктуры нормальной еще нет", - посетовала она 26 ноября.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 10 ноября. Подробности о новом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?". 

Примечание:

"Нагорный Карабах насчитал 190 жертв среди мирных жителей", "Степанакертцы заявили о самых интенсивных обстрелах с начала войны", "Военные аналитики оценили сильные стороны участников карабахского конфликта".

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