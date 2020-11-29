29 ноября 2020, 10:48
Российские спасатели отчитались о восстановлении школы в Нагорном Карабахе
В сельской школе в Аскеранском районе восстановлено остекление и система отопления, занятия в ней начнутся 1 декабря, сообщило МЧС России.
Как писал "Кавказский узел", Минобороны России вечером 28 ноября отчиталось о возвращении из Армении в Нагорный Карабах 21083 беженцев. Российские миротворцы разминировали территорию одной из школ в Степанакерте, а также наладили подачу в нее тепла и электричества, после чего учреждение возобновило работу.
Тысячи детей из Нагорного Карабаха лишились возможности посещать школы с началом активной фазы боевых действий в зоне конфликта. По данным Минобразования, на 5 ноября в результате обстрелов в Нагорном Карабахе разрушены 61 школа, 10 детских садов, около десятка домов культуры и два музея.
Сотрудники МЧС в рамках гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе оказали помощь в восстановлении школы имени Оника Григоряна в селе Иванян Аскеранского района, сообщило сегодня МЧС России на своем сайте. Вместе с властями Аскерана они восстановили остекление и систему отопления школы, отмечается в сообщении.
По данным спасателей, осталось провести отделочные ремонтные работы, восстановить водоснабжение и расставить школьные парты и стулья.
Школьная линейка в учебном заведении на 200 учеников запланирована на 1 декабря, информировали спасатели.
Во время военных действий карабахские дети были полностью лишены права учиться дома из-за разрушения образовательных учреждений и ракетных обстрелов населенных пунктов, сообщил ранее омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян. Карабахские учителя организовали онлайн-занятия для эвакуированных в Армению школьников.
Жительница Степанакерта Нелли Габриелян ранее рассказала, что отправила своих детей в Ереван к родственникам. По ее словам, в Степанакерте ее дети посещали школу №2, здание которой сильно пострадало во время ракетных обстрелов со стороны Азербайджана.
Жительница Степанакерта Мариам Дадасян рассказала, что приехала в Ереван вместе с дочерью и маленьким сыном. "В Степанакерте [...] школы нормально не работают, инфраструктуры нормальной еще нет", - посетовала она 26 ноября.
Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 10 ноября. Подробности о новом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".