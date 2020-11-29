29 ноября 2020, 09:32

Газоснабжение в двух районах Грузии частично восстановлено

Ремонтные бригады возобновили прерванную из-за аварии на магистральном проводе подачу газа в гостиницы для зараженных коронавирусом и больницы в Гурии и Аджарии.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября жители Аджарии и Гурии из-за аварии на магистральном трубопроводе остались без газоснабжения.

Специалисты "Компании транспортирования газа Грузии" восстановили газоснабжение социальных объектов – гостиниц для зараженных коронавирусом и больниц в Гурии и Аджарии, сообщил сегодня "Спутник Грузия".

По прогнозам компании, подачу газа жителям двух регионов страны планируется восстановить до конца дня.

Напомним, к концу ноября Грузия вышла на первое место в мире по темпам распространения коронавируса в расчете на 100 тысяч населения. С 28 ноября по 31 января в Грузии запрещены массовые мероприятия, на дистанционный формат работы переведены объекты общепита и ограничено движение общественного транспорта и пешеходов. В восьми самых крупных городах страны введены дополнительные меры профилактики, сообщили власти. Власти Грузии выделили средства на поддержку населения в период карантина.

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