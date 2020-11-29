Два госпиталя для пациентов с COVID-19 построены в Астраханской области

29 ноября 2020, 07:35

Военные Минобороны России завершили строительство многофункциональных медцентров в Астрахани и Нариманове, лечиться в них смогут до 200 зараженных коронавирусом пациентов, сообщил губернатор Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября глава Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил о наборе персонала в строящиеся ковидные госпитали. В областном Минздраве пояснили, что строительство двух госпиталей Минобороны России ведется в Астрахани и Наримановском районе, уже набрано 90 сотрудников, однако этих кадров не хватит.

К 28 ноября в Астраханской области выявлено 13 406 зараженных коронавирусом, из них 153 - за последние сутки. С начала эпидемии умерли 250 зараженных, выздоровели 9430 . На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Астраханской области, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"В Астрахани и Нариманове завершили строительство двух многофункциональных медцентров, каждый из которых вместит по 100 пациентов с COVID-19", - написал 28 ноября на своей странице в Instagram глава Астраханской области Игорь Бабушкин. Он сообщил, что сейчас в них идёт отладка систем и монтаж медоборудования.

Бабушкин указал, что в центр доставлено 1500 единиц медтехники, среди которой 64-срезовый томограф и цифровой рентген, при проведении исследований на котором пациенты получают меньше излучения.

По его словам, врачебно-сестринские бригады для работы с госпиталях укомплектованы. Медцентры начнут принимать пациентов после сдачи объектов. отметил губернатор.

"Госпитали разгрузят больницы, которые вновь смогут принимать пациентов без коронавируса", - заявил Бабушкин.