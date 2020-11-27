Подрядчик заподозрен в мошенничестве при строительстве детсада в Ингушетии

27 ноября 2020, 19:44

Глава фирмы, строившей детсад в селе Малгобекского района, заподозрен в том, что необоснованно завысил объемы работ по контракту, сообщила сегодня прокуратура.

По данным ведомства, Минстрой Ингушетии в 2017 году заключил с подрядной организацией контракт на строительство детского сада на 220 мест в селе Нижние Ачалуки Малгобекского района. "Подрядчик в период с 2018 по март 2020 года завышал объемы и вносил заведомо ложные сведения в акты приемки выполненных работ, в результате чего государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере", - проинформировала прокуратура Ингушетии.

Генеральный директор строительной фирмы заподозрен в крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК России), сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что глава стройфирмы, которая возводила детсад в селе Кантышево Назрановского района, был заподозрен в том, что завысил объемы работ на сумму 15 миллионов рублей. В отношении него также возбуждено дело о крупном мошенничестве, сообщили следователи 22 ноября.