27 ноября 2020, 12:35

Следком Армении озвучил версию смерти российского контрактника

Военнослужащий российской базы в Гюмри умер естественной смертью, криминальный подтекст исключен, сообщили армянские следователи.

"Кавказский узел" писал, что 26 ноября служащий российской военной базы в Армении обнаружен мертвым на квартире в Гюмри, правоохранители начали расследование.

Следов насильственной смерти на теле российского военнослужащего-контрактника не выявлено, подтвердил Следком Армении вслед за заявлением Минобороны России. Военный скончался внезапно по естественным причинам, следователи готовят материалы об этом, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Следкома Рима Еганян.

Она подчеркнула, что криминальный характер исключен. "Окончательные выводы о причине смерти будут даны после получение заключения экспертов", - добавила Еганян. Она не уточнила возраст и имя скончавшегося.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится статья о 102-й российской военной базе в Гюмри.

Примечание:

"Расследование гибели армянских солдат подчеркнуло ожесточенность боев у Джебраила", "Армянские офицеры арестованы по делу о смерти солдат в Нагорном Карабахе", "Пашинян заявил о 2400 погибших солдатах".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

27 ноября 2020, 12:11

27 ноября 2020, 12:06

27 ноября 2020, 11:06

27 ноября 2020, 10:53

27 ноября 2020, 09:53

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи