Следком Армении озвучил версию смерти российского контрактника

27 ноября 2020, 12:35

Военнослужащий российской базы в Гюмри умер естественной смертью, криминальный подтекст исключен, сообщили армянские следователи.

"Кавказский узел" писал, что 26 ноября служащий российской военной базы в Армении обнаружен мертвым на квартире в Гюмри, правоохранители начали расследование.

Следов насильственной смерти на теле российского военнослужащего-контрактника не выявлено, подтвердил Следком Армении вслед за заявлением Минобороны России. Военный скончался внезапно по естественным причинам, следователи готовят материалы об этом, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Следкома Рима Еганян.

Она подчеркнула, что криминальный характер исключен. "Окончательные выводы о причине смерти будут даны после получение заключения экспертов", - добавила Еганян. Она не уточнила возраст и имя скончавшегося.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится статья о 102-й российской военной базе в Гюмри.