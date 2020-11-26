Волгоградцы призвали Памфилову оценить законность отмены референдума о часовом поясе

26 ноября 2020, 12:24

Опрос, после которого Волгоградская облдума инициировала возвращение региона в московский часовой пояс вопреки референдуму 2018 года, противоречит федеральному закону о референдуме, предположили авторы коллективного обращения к председателю Центризбиркома Элле Памфиловой.

Как писал "Кавказский узел", активисты в Волгоградской области проводят акции протеста против возвращения региона в московский часовой пояс. Они считают, что в результате перевода часов будет слишком рано темнеть. К 15 октября волгоградские активисты собрали 40 тысяч подписей против инициативы облдумы. 19 ноября стало известно, что правительство России дало положительный отзыв на проект закона о переходе Волгоградской области в московский часовой пояс.

В октябре 2018 года Волгоградская область вышла из одного часового пояса с Москвой (UTC+3), регион включен в часовой пояс UTC+4. Это произошло после того, как 18 марта 2018 года перевод стрелок на час вперед одобрили более 58% участников регионального референдума. Вопрос об изменении времени вызвал дискуссию в регионе и вновь был поставлен перед местными жителями в дни общероссийского голосования за конституционные поправки летом 2020 года. 65% участников опроса высказались за изменение часового пояса, и 22 августа волгоградские парламентарии внесли в Госдуму законопроект о возвращении региона в московский часовой пояс.

Активисты, выступающие за сохранение волгоградского времени в регионе, направили главе ЦИК России Элле Памфиловой обращение с просьбой оценить законность отмены итогов референдума 2018 года в случае принятия проекта федерального закона, предусматривающего переход региона в московскую часовую зону, сообщает сегодня ИА "Высота 102".

Текст обращения, озаглавленного как "Коллективное обращение от жителей Волгограда", размещен сегодня утром на сайте неофициальных обращений "Лица".

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Авторы обращения к Элле Памфиловой сослались на статью 73 закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", согласно которой решение, принятое на региональном референдуме, может быть отменено или изменено "путем принятия иного решения соответственно на референдуме субъекта Российской Федерации, местном референдуме, но не ранее чем через два года после его принятия либо признано недействительным (недействующим) в судебном порядке".

"Мы считаем, что в случае принятия данного законопроекта будет нарушен федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ... Таким образом, результаты референдума Волгоградской области не могут быть отменены иначе как путем проведения повторного областного референдума либо в судебном порядке", – говорится в обращении.

Согласно тексту обращения, активисты получили ответ Комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области о том, что "мероприятия, направленные на выявление мнения населения Волгоградской области о часовой зоне", проводились этим летом органами местного самоуправления в соответствии с муниципальными правовыми актами, при этом нормы избирательного законодательства к отношениям, связанным с проведением таких мероприятий, не применяются.

"Это значит, что итоги законного референдума могут быть отменены неким мероприятием, к которому не предъявляются нормы избирательного законодательства?" – задались вопросом авторы обращения к главе ЦИК.

Активисты собрали уже 50 тысяч подписей за сохранение местного времени, подчеркивается в обращении. "Соответствующие коллективные обращения были отправлены губернатору Волгоградской области А.И. Бочарову, председателю Государственной думы В.В. Володину, председателю Совета Федерации В.И. Матвиенко, президенту Российской Федерации В.В. Путину", – указали авторы обращения.

Кто именно из жителей Волгограда адресовал коллективное обращение Элле Памфиловой, в сообщении не уточняется. Согласно публикации, обращение разместил на сайте "Лица" пользователь Анна. Центризбирком России, по состоянию на 12.20 мск, не прокомментировал на своем сайте это обращение.

Напомним, 5 ноября противники перехода Волгоградской области на московское время провели в Москве серию одиночных пикетов: на Красной площади, около здания Госдумы и у приёмной президента.

22 ноября акции протеста прошли и в Волжском. Активисты заявили, что в день рассмотрения законопроекта о переходе на московское время планируют провести акции протеста в Москве, а если это не даст результата, то будут "обращаться в Верховный суд и собирать подписи за проведение нового референдума".