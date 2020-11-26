Сочинская зоозащитница переведена из психдиспансера в больницу

26 ноября 2020, 06:00

Пенсионерка Валентина Казанцева, которая жила в лесу и ухаживала за бездомными собаками, спустя месяц после пребывания в психдиспансере переведена в сочинскую больницу, рассказали в мэрии. После госпитализации Казанцевой ситуация с бездомными собаками в микрорайне ухудшилась, а власти не реагируют на просьбы решить эту проблему, пожаловались местные жители.

Как писал "Кавказский узел", после госпитализации в сочинский психдиспансер 74-летняя пенсионерка, которая жила в лесу и ухаживала за бездомными собаками, перестала выходить на связь, свидания с ней запрещены, сообщили 16 ноября местные зоозащитники. В медучреждении подтвердили принудительный характер госпитализации.

Сообщение о том, что в Сочи снесли жилье пенсионерки, ухаживавшей за бездомными животными, а она сама принудительно помещена в психоневрологический диспансер, поступило 9 ноября на смс-сервис "Кавказского узла". "28 октября в Сочи был произведен снос жилья пенсионерки Казанцевой В. Т., 1946 г.р., а она сама незаконно помещена в ПНД, где удерживается по настоящее время. Казанцева ухаживала за бездомными собаками и жила в лесу, чем раздражала жителей ближайшего ЖК. Просим разобраться в этой ситуации и осветить эту тему в СМИ ", – говорится в сообщении. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

После месяца нахождения в психоневрологическом диспансере в Сочи Казанцеву 24 ноября перевели в участковую больницу, где она будет содержаться пожизненно без права покидать ее, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления социальной политики администрации Сочи Александр Митников. Психиатры считают, что у Казанцевой есть психические расстройства, она поставлена на учет в психдиспансере, сказал он.

Поводом для госпитализации пенсионерки стал ее конфликт с жителями жилкомплекса «Министерские озера» из-за собак, предположил он. Чиновник рассказал, что они вызвали полицейского, а тот - бригаду скорой помощи. "После доставки в психдиспансер женщина подписала добровольное согласие на лечение. Но врачи пришли к выводу, что она [...] может жить в больнице, где есть сестринский уход за пожилыми людьми", - пояснил Митников.

Он отметил, что если Казанцева покинет больницу, то ее принудительно опять поместят в психдиспансер, где она будет жить. Активистов не пускали к пенсионерке из-за того, что психдиспансер является режимным объектом, а в больнице знакомые смогут посещать ее, пояснил чиновник.

Митников рассказал, что она находится в палате с еще двумя пожилыми женщинами. "Мне лично она сказала, что ей все нравится, но ее в лесу ждет дочь. Она также говорила, что гуляла по двору психдиспансера с дочерью, хотя на самом деле никакой дочери ни в лесу, ни в диспансере с ней не было [...] На меня она произвела впечатление не вполне здорового человека. Ее паспорт утерян, и мы будем его восстанавливать», - рассказал чиновник. Он так же добавил что врачи решили пока не обращаться в суд о признании Казанцевой недееспособной.

Независимая от данного дела адвокат Людмила Александрова считает, что задержание женщины и помещение ее в психдиспансер было незаконным. «Без решения суда женщину не имели права удерживать более 48 часов. Вызывает большие сомнения, что она написала согласие на добровольную госпитализацию», - сказала юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Александрова указала, что, согласно части 2 статьи 128 УК РФ, "незаконная госпитализация лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, наказывается ограничением свободы на срок до трех до семи лет, в зависимости от тяжести нанесенного здоровью человека вреда".

Знакомые Казанцевой усомнились в выводах врачей

Жительница жилкомплекса «Министерские озера» Елена Казьмина рассказала корреспонденту "Кавказского узла" что госпитализация пожилой зоозащитницы только усугубила проблему с собаками. Зоозащитники обвиняют местных жителей в госпитализации Казанцевой, а они страдают от того, что стая собак осталась без хозяйки и теперь животные выходят на территорию жилкомплекса, ищут корм в контейнерах, набрасываются на детей и взрослых, сказала она.

«В прошлом месяце (октябре) был покусан 10-летний мальчик, а через месяц, 21 ноября, собаки напали на женщину. Все получили множественные раны из-за покусов. Люди боятся выходить на улицу", - отметила Казьмина.

Она рассказала, что пожилая женщина жила со стаей собак напротив дома № 75 по улице Тепличная, в нацпарке. Когда ее госпитализировали, собаки стали разгуливать по дороге, заходят на остановку. "Люди реально боятся [...] Мы просили многократно чиновников мэрии определить собак в приют, но никаких мер принято не было даже после того, как собаки покусали несколько человек. На наши многочисленные письма приходят отписки о том, что в Сочи будет построен приют для бродячих животных", - рассказала Казьмина.

«Организация приютов, отлов и помещение в них бродячих животных - это обязанность муниципалитета», - говорится в ответе директора департамента по охране окружающей среды Александра Мамлая. В документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", чиновник указывает, что такие приюты будут построены в Сочи после выбора соответствующего земельного участка.

Казьмина рассказала, что ее супруг подвозил пожилую женщину на своей машине, и она произвела на него впечатление адекватного человека. "Она сказала (мужу Казьминой), что понимает проблему (бездомными животными), но самостоятельно не может ее решить. Однако вместо помощи женщину поместили в психдиспансер, а проблема с собаками осталась", - сказала местная жительница.

Она рассказала, что ее тронула судьба пожилой женщины, которая несколько лет прожила в этой времянке без тепла, воды и света и какой-либо помощи со стороны мэрии. По словам Казьминой, она начала искать ее родственников по интернету и выяснила, что у женщины в есть квартира в 47 квадратных метров в другом городе, а потом по соцсетям нашла ее внучку, которая "наотрез отказалась общаться". Казьмина считает, что власти в такой ситуации должны были помочь женщине вернуться на домой, а собак определить в приют или пристроить в добрые руки.

Риэлтор Андрей Стеценко рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что познакомился с Казанцевой в 2016 году. "Был в паспортном столе на улице Горького, 20. Там была очередь около 15 человек. Смотрю - бабушка какая-то вышла. Позже узнал, что это Валентина Трофимовна. Она была очень расстроена, так как ей надо было восстановить паспорт после пожара, а пенсию без него она не получала, и поэтому не могла заплатить 1800 рублей. Мне стало ее очень жаль, и я дал ей нужную сумму [...] Со слов пенсионерки я узнал, что ее с семьей лишили жилья обманом", - сказал он ."Она мне рассказывала, что ее дочку и внучку увлекли какие-то сектанты и, возможно, на этой почве и была утеряна квартира и родственные связи между ними", - предположил риэлтор.

По словам Стеценко, на тот момент она была в твердом уме и здравой памяти. "Вместо того, чтобы помочь ей с жильем, ее упрятали в психдиспансер", - возмутился он.

Госпитализация пенсионерки обострила проблему бродячих собак в жилкомплексе

Зоозащитница Анна Малышко рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что после госпитализации Казанцевой собаки и местные жители попали в ещё большую беду. "Если ранее за животными ухаживала пенсионерка, и это не устраивало жителей, то сейчас собаки остались полностью без надзора, питания и ухода. Ситуация усугубилась", - отметила она.

Малышко рассказала, что вместе с зоозащитницей Еленой Панащук на днях посетила бывшее место жительства пенсионерки. "Нам важно было узнать количество оставшихся животных, выяснить, каково их состояние, провести фото- и видеосъёмку, чтобы впоследствии оказать им помощь и решить их дальнейшую судьбу. Собаки не были агрессивными, они прятались от нас. Нам удалось сфотографировать часть животных. Они очень напуганы, две собаки нуждаются в срочной ветеринарной помощи. Мы с Еленой сообщили об этом нашим коллегам, и девушки пытаются приманить и выловить этих собак для осмотра и лечения у ветврача», - пояснила зоозащитница.

Ее коллега Виктория Горохова рассказала, что пытается отловить этих собак. "Собаки без присмотра, голодные сидят на своем привычном месте и ждут свою хозяйку, которая о них заботилась", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". По ее словам, в стае было около 15 собак, одну из них она нашла отравленной на днях.

"На сегодняшний день убивают собак в лесу, ведя на них охоту в городской черте [...] Заступиться за пожилого человека оказалось некому, как и за ее собак. Очередной труп собаки был обнаружен у дороги в лесу 18 ноября", - написала автор петиции "Освободите пожилую зоозащитницу из психдаспенсера!" на сайте change.org. По данным на 3.30 мск 26 ноября ее подписали 388 человек.

Адвокат Людмила Александрова указала, что убийство собак расценивается как «жестокое обращение с животными» (статья 245 УК РФ), ее санкции предусматривают до пяти лет лишения свободы.