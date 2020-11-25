25 ноября 2020, 18:33

Житель Карачаево-Черкесии оштрафован за экстремистские видеоматериалы

Суд привлек к административной ответственности жителя Карачаевского района, в доме которого были найдены видеоматериалы экстремистского содержания, сообщила сегодня прокуратура.

По данным ведомства, 52-летний местный житель хранил в своем доме видеоматериалы экстремистского содержания, "намереваясь распространить их". В отношении него было возбуждено дело по ст. 20.29 КоАП России (распространение экстремистских материалов), проинформировала прокуратура Карачаево-Черкесии.

"Мировой суд, рассмотрев административные материалы, привлек правонарушителя к административной ответственности в виде штрафа", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Сумма штрафа не уточняется. Статья 20.29 КоАП России предусматривает наказание в виде штрафа в размере от одной до трех тысяч рублей либо административного ареста на срок до пятнадцати суток.

"Кавказский узел" ранее писал, что у шести жителей Малокарачаевского района была найдена литература экстремистского содержания, все они оштрафованы, сообщила прокуратура 2 ноября. 

Примечание:

"Десять жителей Кабардино-Балкарии арестованы по подозрению в экстремизме", "Жительница Карачаево-Черкесии получила срок за публикации в соцсети", "Четверо задержанных по делу об экстремизме арестованы в Черкесске".

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