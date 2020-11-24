Жительница Махачкалы заподозрена в финансировании терроризма

24 ноября 2020, 13:15

32-летняя жительница столицы Дагестана подозревается в том, что перевела 40 000 рублей на нужды запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", сообщили следователи.

По версии следствия, в 2015 году подозреваемая, находясь за пределами России, перечислила 40 000 рублей на банковскую карту человека, который оказывал финансовую поддержку ИГ*. При этом, как полагают следователи, она знала, на какие цели пойдут эти деньги. "Женщина осознавала, что денежные средства предназначены для обеспечения организационных групп и незаконных формирований, созданных на территории Сирийской Арабской Республики для совершения преступлений террористического характера", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

В отношении жительницы Дагестана возбуждено уголовное дело по статье о финансировании терроризма (ч.1 ст. 205.1 УК России), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. По этой же статье мужчина, которому подозреваемая перевела деньги, был осужден в марте 2017 года. Следователи пытаются установить местонахождение подозреваемой, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что 12 ноября суд признал виновной 33-летнюю жительницу Дагестана в финансировании терроризма и приговорил ее к трем годам колонии.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Кавказского узла" "Справочник" содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.