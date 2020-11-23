Гази Исаев арестован по делу о терактах в метро Москвы

23 ноября 2020, 19:28

Суд постановил арестовать до 4 января 2021 года главу отдела полиции по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева, которому следователи вменили пособничество смертнице, устроившей в 2010 году теракт в московском метро.

Как писал "Кавказский узел", источники в силовых ведомствах 22 ноября сообщили о задержании начальника отдела полиции Кизлярского района Дагестана, заподозренного в пособничестве терроризму и организации убийства. Сегодня Следственный комитет России заявил, что Гази Исаеву предъявлено обвинение по статьям об участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, о бандитизме и теракте.

По версии следствия, Исаев присоединился к запрещенной судом в России террористической организации "Имарат Кавказ" и в 2009-2010 годах, используя служебное положение, предоставлял информацию боевикам о деятельности Кизлярского РОВД и спецоперациях. Правоохранители полагают, что полицейский неоднократно перевозил по Дагестану руководителей террористических ячеек, а в 2010 году лично подвез на автостанцию в районе Кизляра одну из смертниц, которая отправилась оттуда в Москву. Когда Исаев подвозил ее, на теле женщины уже была закреплена бомба, утверждается в сообщении Следкома.

Басманный суд Москвы заключил под стражу начальника ОМВД России по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева по уголовному делу о терактах в Московском метрополитене в 2010 году, передает со ссылкой на пресс-службу суда ТАСС.

Срок содержания под стражей установлен до 4 января 2021 года. "Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исаева Гази до 4 января 2021 года", - сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская, слова которой приводит РИА Новости.

Напомним, взрывы на двух станциях метро в Москве произошли 29 марта 2010 года. В результате 40 человек погибли, свыше 100 получили ранения. По данным спецслужб, теракты совершили уроженка Дагестана Марьям Шарипова, жена одного из лидеров дагестанских боевиков Магомедали Вагабова, и 17-летняя Дженнет Абдурахманова, вдова лидера дагестанских боевиков Умалата Магомедова, который был убит в конце декабря 2009 года, сообщается в справочном материале "Террористические акты, совершенные террористами-смертниками на территории РФ", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".