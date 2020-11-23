Оставлен в силе приговор жителю Дагестана за содействие терроризму

23 ноября 2020, 19:15

Апелляционный военный суд не нашел оснований для изменения приговора жителю Дагестана Камилю Хасаеву, получившему три года лишения свободы по обвинению в содействии террористической деятельности.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября суд приговорил Камиля Хасаева к трем годам лишения свободы, признав его виновным в том, что он одолжил знакомому деньги, на которые тот уехал к боевикам в Сирию.

Хасаев признал свою вину и в апелляционной жалобе просил смягчить ему приговор, но суд сегодня утвердил решение первой инстанции, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Напомним, по версии следствия, в декабре 2014 года Хасаев одолжил своему знакомому 5000 рублей, которые тот потратил для выезда на территорию Сирии, чтобы присоединиться к участникам незаконной вооруженной группировки. Кроме того, из материалов дела следует, что в июле 2015 года Хасаев, по просьбе того же знакомого, купил сим-карту, используя которую получил доступ к аккаунту в мессенджере "Телеграм", после чего передал эти данные одному из боевиков, сообщили ранее в пресс-службе Южного окружного военного суда.

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