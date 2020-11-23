Леван Зурабашвили арестован после захвата заложников в Тбилиси

23 ноября 2020, 14:50

Суд в Тбилиси отказался освободить под залог Левана Зурабашвили, обвиняемого в захвате заложников в офисе микрофинансовой организации, и постановил заключить его под стражу на два месяца. Пользователи Facebook организовали сбор денег для помощи матери Зурабашвили, рассказал политолог Гия Готуа.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября стало известно, что прокуратура предъявила 31-летнему Левану Зурабашвили обвинение по статье о захвате двух и более заложников. Первоначально ему инкриминировалось также незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия, но следствие признало, что Зурабашвили захватил 19 заложников в офисе микрофинансовой организации, угрожая лишь предметами, похожими на оружие и гранату.

20 ноября МВД сообщило, что вооруженный мужчина захватил заложников в здании микрофинансовой организации в центре Тбилиси. После пятичасовых переговоров полиция задержала нападавшего, все заложники были освобождены. Защита задержанного Левана Зурабашвили указала, что он не был вооружен, а лишь держал в руке зажигалку в форме ручной гранаты и вел себя неагрессивно.

Тбилисский горсуд сегодня постановил заключить Левана Зурабашвили под стражу на два месяца, сообщила телекомпания "Мтавари архи", эфир которой посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Сам Зурабашвили присутствовал на заседании. Защита попросила суд освободить его под залог. "Мы предлагаем залог в размере 1000 лари (около 333 долларов. – Прим. "Кавказского узла"), потому что он хочет выяснить правду, сотрудничать со следствием... Никто [из присутствующих в офисе микрофинансовой организации в момент нападения] не подвергался грубому обращению, это не было опасно для кого-либо", - сказал адвокат Левана Зурабашвили Георгий Чочуа.

Леван Зурабашвили требовал от парламентариев запретить азартные игры на территории страны, предоставить банкам возможность выдавать кредиты под 7% годовых и снизить до этой ставки уже выданные кредиты, а также разрешить фармкомпаниям получать 10% прибыли. Требования он озвучил в одной из соцсетей. Требования, озвученные Зурабашвили, позволяют расценить его поступок как "искренний протест", пояснили адвокаты. Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили поддержал позицию Зурабашвили, указав, что его партия уже давно выдвигает те же требования.

Прокурор в свою очередь потребовал заключить Зурабашвили под стражу, чтобы "воспрепятствовать продолжению преступной деятельности". "Экспертиза определит, является ли это [нападение] опасностью и существует ли опасность аналогичного деяния от него в будущем", - сказал прокурор, пояснив, что Зурабашвили назначена психиатрическая экспертиза.

Часть 2 статьи 144 УК Грузии (захват двух или более человек в качестве заложников), по которой обвинен Зурабашвили, предусматривает от 9 до 14 лет лишения свободы, информирует сегодня "Новости-Грузия".

Пользователи Facebook организовали сбор денег для помощи матери Зурабашвили, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" политолог Гия Готуа. По его словам, деньги собирают в закрытых группах в соцсети, но планируется выложить скриншоты с информацией о пожертвованиях в открытый доступ.

По данным Гии Готуа, много пожертвований идет от представителей грузинских диаспор за рубежом. Мать Левана Зурабашвили – бывшая учительница, получающая пенсию в размере около 65 долларов, добавил политолог.