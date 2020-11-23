Пожар в Ростове-на-Дону, 23 ноября 2020 года. Фото пресс-службы МЧС https://61.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4313257#group=group-1&photo=0

23 ноября 2020, 13:10

МЧС назвало поджог причиной пожара в центре Ростова-на-Дону

При пожаре в центре Ростова-на-Дону рухнули перекрытия памятника архитектуры начала ХХ века, спасатели выдвинули версию о поджоге. Эвакуированные жильцы соседнего дома вернулись в свои квартиры.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью спасатели в Ростове-на-Дону эвакуировали 59 человек из дома, рядом с которым загорелось нежилое здание. Людей разместили в гостиницах. Погибших и пострадавших нет, отчиталось МЧС.

Все эвакуированные смогли вернуться в свои квартиры, отчитались спасатели. Нежилое здание, в котором произошел пожар, находится по адресу: улица Большая Садовая, 94, со ссылкой на пресс-службу областного МЧС информировал "Интерфакс". "По информации отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Ростовской области, предварительная причина пожара - поджог", - процитировало издание сообщение пресс-службы городской администрации.

Пожар произошел в здании, которое имеет статус объекта культурного наследия регионального значения - это "Доходный дом Сариевых". Он находится в муниципальной собственности, говорится в сообщении на сайте администрации Ростова-на-Дону.

Доходный дом было построен в начале ХХ века для нахичеванских купцов Сариевых по проекту архитектора Нидермейера. В советское время большую часть здания занимала городская библиотека имени Горького, а верхние этажи были жилыми, указано на сайте защитников культурно-исторического наследия региона "Памятники Дона".

По мнению главы совета ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Кожина, проблема в том, что у памятника архитектуры сразу три собственника, причем основной - администрация города, не имеет денег на сохранение аварийного здания. Кожин уточнил, что муниципалитету принадлежат 66% здания, еще 29% - группе компаний "Славяне", а 5% - сети магазинов Carnaby, сообщила сегодня RostovGazeta.

В результате пожара в здании рухнули перекрытия, со ссылкой на МЧС проинформировало здание Rostof.

Напомним, что 21-22 августа 2017 года на Театральном спуске в Ростове-на-Дону сгорел жилой квартал со старой застройкой. Было уничтожено и повреждено 125 частных домов и 39 квартир в восьми многоэтажных домах, потерпевшими признано более 700 человек. Один человек погиб, семь попали в больницы. Причиной пожара, по версии следствия, стало короткое замыкание на ЛЭП, однако погорельцы и адвокаты обвиняемых уверены, что квартал подожгли.

Материалы о пожаре в Ростове-на-Дону и его последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ростов: пожар или поджог?". В разделе "Видео" размещен также видеоролик "Пожар в Ростове-на-Дону: "до основанья, а затем...".

Примечание:

"Ростовские погорельцы вспомнили в суде обстоятельства пожара", "Потерпевшая по делу о пожаре в центре Ростова-на-Дону заявила об угрозах поджога", "Погорельцы отвергли версию следствия о причинах пожара на Театральном спуске".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

23 ноября 2020, 15:48

  • Фильм "Дождя" о дагестанках актуализировал споры о правах женщин

    Истории трех уроженок Дагестана, вынужденных разорвать связи с близкими и выйти из мусульманской общины, говорят о процессе архаизации общества, указал ряд пользователей соцсетей. Фильм "Снявшие хиджаб" путает с исламом местные обычаи и семейные проблемы, возразили критики.

23 ноября 2020, 14:50

  • Леван Зурабашвили арестован после захвата заложников в Тбилиси

    Суд в Тбилиси отказался освободить под залог Левана Зурабашвили, обвиняемого в захвате заложников в офисе микрофинансовой организации, и постановил заключить его под стражу на два месяца. Пользователи Facebook организовали сбор денег для помощи матери Зурабишвили, рассказал политолог Гия Готуа.

23 ноября 2020, 14:09

23 ноября 2020, 13:47

23 ноября 2020, 12:31

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи