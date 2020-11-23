МЧС назвало поджог причиной пожара в центре Ростова-на-Дону

23 ноября 2020, 13:10

При пожаре в центре Ростова-на-Дону рухнули перекрытия памятника архитектуры начала ХХ века, спасатели выдвинули версию о поджоге. Эвакуированные жильцы соседнего дома вернулись в свои квартиры.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью спасатели в Ростове-на-Дону эвакуировали 59 человек из дома, рядом с которым загорелось нежилое здание. Людей разместили в гостиницах. Погибших и пострадавших нет, отчиталось МЧС.

Все эвакуированные смогли вернуться в свои квартиры, отчитались спасатели. Нежилое здание, в котором произошел пожар, находится по адресу: улица Большая Садовая, 94, со ссылкой на пресс-службу областного МЧС информировал "Интерфакс". "По информации отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Ростовской области, предварительная причина пожара - поджог", - процитировало издание сообщение пресс-службы городской администрации.

Пожар произошел в здании, которое имеет статус объекта культурного наследия регионального значения - это "Доходный дом Сариевых". Он находится в муниципальной собственности, говорится в сообщении на сайте администрации Ростова-на-Дону.

Доходный дом было построен в начале ХХ века для нахичеванских купцов Сариевых по проекту архитектора Нидермейера. В советское время большую часть здания занимала городская библиотека имени Горького, а верхние этажи были жилыми, указано на сайте защитников культурно-исторического наследия региона "Памятники Дона".

По мнению главы совета ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Кожина, проблема в том, что у памятника архитектуры сразу три собственника, причем основной - администрация города, не имеет денег на сохранение аварийного здания. Кожин уточнил, что муниципалитету принадлежат 66% здания, еще 29% - группе компаний "Славяне", а 5% - сети магазинов Carnaby, сообщила сегодня RostovGazeta.

В результате пожара в здании рухнули перекрытия, со ссылкой на МЧС проинформировало здание Rostof.

Напомним, что 21-22 августа 2017 года на Театральном спуске в Ростове-на-Дону сгорел жилой квартал со старой застройкой. Было уничтожено и повреждено 125 частных домов и 39 квартир в восьми многоэтажных домах, потерпевшими признано более 700 человек. Один человек погиб, семь попали в больницы. Причиной пожара, по версии следствия, стало короткое замыкание на ЛЭП, однако погорельцы и адвокаты обвиняемых уверены, что квартал подожгли.

Материалы о пожаре в Ростове-на-Дону и его последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ростов: пожар или поджог?". В разделе "Видео" размещен также видеоролик "Пожар в Ростове-на-Дону: "до основанья, а затем...".