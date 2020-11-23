23 ноября 2020, 01:54

Обвиняемый в подделке улик по делу о смерти грузинской программистки Тамар Бачалиашвили Давид Пурцхванидзе освобожден под залог по состоянию здоровья.

Как писал "Кавказский узел", адвокат семьи программистки Тамар Бачалиашвили представил следствию спутниковые снимки, которые свидетельствуют против версии о ее самоубийстве. По делу о фальсификации доказательств был задержан Давид Пурцхванидзе, руководитель учрежденной им же компании "Антикризисный центр проблем безопасности". Следствие считает, что он передал адвокату обработанные спутниковые снимки, чтобы сделать рекламу своей компании и привлечь средства доноров. 26 сентября Пурцхванидзе был арестован.

Обвиняемые в фальсификации улик по делу о смерти программистки Тамар Бачалиашвили Давид Пурцхванидзе вышел на свободу 22 ноября. Суд удовлетворил ходатайство защиты и назначил Пурцхванидзе залог в размере семь тысяч лари (более 2100 долларов), пишет "Спутник-Грузия".

Решение об освобождении под залог было принято, так как Пурцхванидзе полностью признал предъявленные ему обвинения, сотрудничал со следствием, а также потому, что во время пребывания в заключении его здоровье ухудшилось и ему потребовалось стационарное лечение, информирует "Эхо Кавказа".

Суд по делу Пурцхванидзе назначен на 26 ноября. До этого дня он будет находиться на свободе. "Пурцхванидзе лишили паспорта и запретили ему выезд из страны без разрешения прокуратуры", - пишет издание со ссылкой на заявление Генеральной прокуратуры Грузии.