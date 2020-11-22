Избиратели Аджарии остались равнодушны ко второму туру выборов

22 ноября 2020, 04:32

Участие во втором туре парламентских выборов приняли чуть более 30 процентов избирателей в Аджарии, тогда как в первом туре проголосовали почти 60%. На фоне низкой активности избирателей оппозиция, бойкотирующая выборы, провела акцию протеста.

Как информировал "Кавказский узел", оппозиция не признала итоги парламентских выборов, состоявшихся 31 октября, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение" получила возможность самостоятельно сформировать правительство. Все оппозиционные партии, прошедшие в парламент, подписали совместный меморандум, в котором отказались от мандатов. Окружные избирательные комиссии получили около двух тысяч жалоб в связи с нарушениями при проведении голосования, Центризбирком отклонил более половины из них. ЦИК заявил, что 21 ноября в Грузии состоится второй тур парламентских выборов. В этот день оппозиция отказалась от проведения больших акций.

Акции протеста проходят в Грузии ежедневно с 1 ноября. Во время митинга перед зданием Центризбиркома силовики применили против участников акции водометы и слезоточивый газ, травмы получили 10 протестующих, 14 силовиков и три журналиста. 17 ноября состоялась акция протеста в Батуми, три человека задержаны.

30,27% избирателей приняли участие 21 ноября во втором туре голосования на избирательных участках в Аджарии, сообщила Высшая избирательная комиссия Аджарской автономной Республики. На второй тур пришли 73 833 избирателей из 314 889 зарегистрированных. В первом туре 31 октября в голосовании приняли участие 186 182 человека (59,12% избирателей).

По данным ЦИК, наименьшая явка по Аджарии была зафиксирована в Батуми (24%), наибольшая - в Кезском районе (52%).

Низкую явку избирателей во втором туре отметили и члены избирательных комиссий.

"В первом туре было очень тяжело работать – это был первый раз, когда нам пришлось работать в масках. При этом пришло очень много людей – больше, чем на парламентских выборах 2016 года. А сегодня (21 ноября) работалось легче", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" председатель избирательного участка на улице Меликишвили Джули Думбадзе.

Работать в условиях ограничений из-за коронавируса, в частности, в маске, очень сложно, подтвердила председатель избирательного участка №51, расположенного в здании детского сада на улице Мазниашили, Мурман Тодуадзе. "Дышать трудно, поэтому рекомендация Минздрава постоянно проветривать помещение стала полезным напоминанием", - сказала она.

"Да, действительно, людей сегодня (21 ноября) мало. И работа идет в более спокойной атмосфере", - отметила корреспонденту "Кавказского узла" председатель участка в Доме детского творчества на улице Манана.

Жители Батуми, пришедшие на выборы, назвали различные причины, почему они пришли проголосовать в условиях бойкота выборов со стороны оппозиционных партий.

"Наверное, потому что так положено", - сказала Мзия.

Георгий Беридзе считает своим долгом проголосовать: "Если я имею право проголосовать и на что-то повлиять, то я хочу голосовать. И буду выражать свое мнение, отдавать свой голос. За кого бы я ни отдал свой голос, никто не скажет, что я не имел своего мнения".

Преподаватель университета, востоковед Цира Лагвилава заявила, что хочет в этот день зафиксировать свою позицию. "У меня есть свое мнение. Я против всех спекуляций. Я хочу проголосовать, и моя позиция должна быть учтена", - сказала она.

"Еще ничего не решено. Мы не знаем, кто придет голосовать, поэтому я отдал свой голос своему кандидату", - пояснил Лаша.

В день второго тура выборов оппозиция провела митинг перед зданием правительства Аджарии.

"Мы не намерены участвовать во втором туре, поскольку знаем, что наша победа в первом туре была украдена при подсчете голосов", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" мажоритарный кандидат от партии "Единое национальное движение" по округу №30 Леван Варшаломидзе.

При этом он отметил, что "Грузинская мечта" набрала больше остальных, но меньше, чем все остальные вместе взятые".

По итогам первого тура парламентских выборов в Грузии большинство голосов по пропорциональной системе получила правящая партия "Грузинская мечта — Демократическое движение" — 48,15%. Это позволяет "Грузинской мечте" самостоятельно сформировать правительство. Об особенностях выборов в Грузии можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы в парламент Грузии – 2020".

По словам представителя штаба "Единого национального движения" в Аджарии Левана Антадзе, участники митинга приезжают из разных городов. "21 ноября выпала очередь дежурить батумцам, но нас приехали поддержать и кутаисцы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Приезд кутаисцев в Батуми организовал Гига Шушания - кандидат на пост мэра Кутаиси. "Мой соперник Иосеб Хахалеишвили во время всего дня голосования выступает по телевидению и говорит только обо мне. А я нахожусь здесь, в Батуми, поддерживаю наших товарищей, никого не трогаю", - сказал Шушания корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель "Единого национального движения" Джалал Кикава рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что был задержан на одной из акций. Его вместе с другим активистом Георгием Шангирадзе оштрафовали на 1000 лари (около 300 долларов), но они не стали оспаривать это решение в апелляционном суде.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Батуми рассказали, почему пришли на акцию протеста.

"Я по образованию врач, но работать не буду – мне предлагают зарплату в 300 лари. Это меньше 100 долларов. Зачем я училась, если мои знания никто не ценит? И правительство не делает ничего, чтобы развивалась экономика, чтобы врачи могли найти свою нишу на рынке труда", - сказала Теона Куталадзе.

"Я по профессии адвокат. Но сегодня рынок сложился таким образом, что молодой специалист может пойти работать только в государственную адвокатуру. Там мизерная зарплата и нет перспектив для роста", - сказала Анна Иосава.