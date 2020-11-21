Житель Волгограда взят под охрану в больнице после нападения на полицейского

21 ноября 2020, 19:51

Следователи возбудили дело о применении насилия к представителю власти после нападения на полицейского в Волгограде. Нападавший, госпитализированный с ранением, взят под охрану в больнице.

Как писал "Кавказский узел", сегодня полицейский и водитель были госпитализированы после погони в Волгограде. Водитель BMW проигнорировал требования наряда ДПС остановиться, а когда был блокирован, напал с монтировкой на одного из полицейских. Коллега пострадавшего полицейского начал стрелять, ранив нападавшего.

По данным следователей, нападавшим оказался 35-летний житель Волгограда. Он находится в лечебном учреждении под охраной. "Следователи будут ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, как только это позволит его состояние здоровья", - сказано в сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета по Волгоградской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.318 УК России (применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья), говорится в сообщении.

Следователи сообщили, что инцидент произошел после того, как полицейские догнали и заблокировали водителя автомобиля BMW, который проигнорировал их требования остановиться. Он ехал с недействительными транзитными номерами и нарушил правила, выехав на встречную полосу при обгоне. "При задержании правонарушитель накинулся на стражей порядка с металлическим прутом, которым нанес несколько ударов по голове старшего лейтенанта полиции. Пресекая преступные действий мужчины, напарник пострадавшего сотрудника МВД применил табельное оружие, ранив нападавшего в ногу", - проинформировал Следком.