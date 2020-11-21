Голосование на избирательном участке в Грузии. 31 октября 2020 года. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

21 ноября 2020, 08:13

Избирательные участки начали работу в Грузии

Около 1920 избирательных участков в 17 округах начали работу в Грузии в рамках второго тура парламентских выборов, сообщил сегодня Центризбирком страны.

Как сообщал "Кавказский узел", оппозиция не признала итоги парламентских выборов, состоявшихся 31 октября, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение" получила возможность самостоятельно сформировать правительство. ЦИК заявил, что 21 ноября в Грузии состоится второй тур парламентских выборов, оппозиция заявила, что в этот день не намерена проводить масштабных акций протеста.

Акции протеста проходят в Грузии ежедневно с 1 ноября. Во время митинга перед зданием Центризбиркома силовики применили против участников акции водометы и слезоточивый газ, травмы получили 10 протестующих, 14 силовиков и три журналиста. 17 ноября состоялась акция протеста в Батуми, три человека задержаны.

К открытию в 08.00 по местному времени (07.00 мск) в Грузии заявлено было 1923 избирательных участка в 17 округах в рамках второго тура выборов в парламент. Ожидается, что в голосовании примут участие 2 млн 140 тысяч 210 избирателей. Власти оборудовали 80 спецучастков для пациентов с коронавирусом, сообщил сегодня "Sputnik Грузия" со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Грузии.

За ходом голосования будет наблюдать 9 521 представитель партий, 47 тысяч 345 местных, а также 920 международных наблюдателей. Избиратели будут выбирать одного из двух кандидатов, показавших наилучшие результаты в первом туре, привел сегодня собщение ЦИК на своем сайте грузинский телеканал "Рустави-2".

С учетом текущей обстановки, полиция усилила меры безопасности, а Минздрав предписал ужесточить меры по профилактике COVID-19. В частности, все участники выборов проходят термоскопию, а членам избиркомов, наблюдателям и представителям СМИ предписано обязательное ношение средств индивидуальной защиты. Главным отличием второго тура выборов от первого является отсутствие наблюдателей от оппозиции, которая в знак протеста против итогов выборов первого тура сняла своих наблюдателей и отозвала членов комиссий, сказано в публикации "Рустави-2".

По итогам первого тура парламентских выборов в Грузии большинство голосов по пропорциональной системе получила правящая партия "Грузинская мечта — Демократическое движение" — 48,15%. Это позволяет "Грузинской мечте" самостоятельно сформировать правительство. Об особенностях выборов в Грузии можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы в парламент Грузии – 2020".

Новости о выборах в Грузии "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?".

Примечание:

"Европейская Грузия» обжаловала итоговые протоколы по выборам", "Оппозиционеры в Тбилиси призвали международное сообщество надавить на власть", "Политологи назвали уступкой переговоры властей Грузии с оппозицией".

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