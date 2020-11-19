Продлен полуторагодовалый арест троих Свидетелей Иеговы* в Ростове-на-Дону

19 ноября 2020, 23:15

Суд в Ростове-на-Дону сегодня продлил сразу на шесть месяцев арест Александру Паркову, Вилену и Арсену Аванесовым, уже полтора года находящимся под стражей по делу об экстремизме.

Как писал "Кавказский узел", Александр Парков, Вилен Аванесов и Арсен Аванесов были задержаны 22 мая 2019 года. Они обвинены в организации деятельности экстремистской организации. Верующие, включая пожилого Вилена Аванесова, не раз просили о смягчении меры пресечения, но получали отказ. Между тем первое заседание суда по существу их дела состоялось только сегодня.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность. С тех пор как минимум 52 Свидетеля Иеговы* на юге России, в том числе 15 в Ростовской области, столкнулись с уголовным преследованием, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону согласился с просьбой гособвинителя продлить сроки содержания под стражей Александру Паркову, Арсену и Вилену Аванесову, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Арсена Аванесова Андрей Копылов.

«Сегодня была вступительная часть заседания по существу, сверили анкетные данные, всех опросили, кто где живет, кто где работал. После этого мы перешли к стадии рассмотрения ходатайств, и государственный обвинитель заявил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок в полгода, до 2 мая 2021 года. Защитники все были против, подсудимые также были против и ходатайствовали о домашнем аресте, были представлены соответствующие документы. Вилен Аванесов, которому будет 69 лет, отметил, что сейчас в стране коронавирус и люди старше 65 лет подвержены очень большому риску. Однако судья Владимир Худавердян ходатайство обвинителя удовлетворил в полном объеме», - рассказал защитник Арсена Аванесова.

Рассмотрение дела суд запланировал продолжить 3 декабря в 10.00. Будут рассматриваться ходатайства защиты, и будет оглашаться обвинительное заключение.

Участие в экстремистской организации следователи вменяют также супруге Александра Паркова Галине Парковой, ее дело суд начал слушать 18 ноября.

Последствия удовлетворения Верховным судом России иска Минюста о запрете в стране организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* – 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.