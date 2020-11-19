Житель Дагестана осужден по делу о педофилии

19 ноября 2020, 22:24

Ленинский районный суд Махачкалы приговорил к 13 годам колонии 60-летнего жителя Дагестана, обвиненного в сексуальном насилии над ребенком.

Мужчина обвинялся в совершении насильственных сексуальных действий в отношении ребенка, не достигшего 14-летия (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ), сообщила «Кавказскому узлу» пресс-секретарь Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Согласно материалам дела, в августе 2020 года обвиняемый увидел во дворе шестилетнюю девочку. Он позвал ребенка в помещение, обещая угостить сладостями, после чего совершил с ребенком действия сексуального характера.

Мужчина, по словам Мамаевой, полностью признал свою вину. По решению суда, он будет отбывать 13-летний срок в исправительной колонии строгого режима.

Суд запретил осуждённому в течение года после отбытия основного наказания выходить из дома по вечерам, изменять место жительства, а также выезжать за пределы территории муниципального образования, где он проживает, добавила Зарема Мамаева.

Приговор не обжалован и пока вступил в законную силу. Комментариями осужденного и его представителей "Кавказский узел" пока не располагает.