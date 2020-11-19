Начальник склада воинской части в Чечне осужден за хищение боеприпасов

19 ноября 2020, 12:25

Суд признал виновным в хищении и незаконном сбыте боеприпасов начальника склада роты материального обеспечения одной из воинских частей в Чечне и приговорил к четырем годам колонии, сообщила Главная военная прокуратура.

По данным ведомства, начальник склада был обвинен в том, что с января по апрель, используя служебное положение, незаконно изъял со склада и похитил почти 20 тысяч патронов различного калибра.

Грозненский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в хищении и незаконном сбыте боеприпасов (ч. 1 ст. 222 и п. "в" ч. 3 ст. 226 УК России) и приговорил к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осужденный также лишен воинского звания "младший сержант". "Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Главной военной прокуратуры.

"Кавказский узел" ранее писал, что в мае 2018 года суд в Чечне приговорил к двум годам колонии жителя Гудермесского района, признав его виновным в незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.