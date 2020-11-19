Следствие умолчало о сути обвинений против армянских офицеров

19 ноября 2020, 12:06

Следствие не раскрывает информацию по делу о гибели армянских солдат под Джраканом (Джебраилом), констатировал правозащитник Араик Папикян. Детали военных действий на этом направлении также недоступны для изучения, указал военный эксперт Роберт Назарян.

Как писал "Кавказский узел", о начале расследования дела о нарушениях условий военной службы и неоправданной гибели армянских военнослужащих в Нагорном Карабахе сообщил 16 ноября председатель комитета Минобороны Армении по делам пропавших без вести и плененных Виталий Восканян. Уголовное дело возбуждено в отношении офицеров воинской части, принимавшей участие в боях на джраканском (джебраильском) направлении. По словам Восканяна, в рамках возбужденного дела собрано достаточно доказательств, однако о подробностях дела Минобороны Армении не сообщило.

Власти Азербайджана объявили об установлении контроля над городом Джебраилом (армянское название - Джракан) 4 октября, на восьмой день боев. Минобороны Армении назвало эту информацию ложью и до конца военных действий так и не сделало официального заявления о потере Джракана. 9 октября Минобороны Азербайджана опубликовало видео водружения флага над руинами города, указав, что это Джебраил.

Следствие не раскрывает информации по делу о гибели армянских солдат под Джебраилом, поэтому нельзя сказать, были ли прецеденты, указал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Хельсинкской ассоциации Армении Араик Папикян, специализирующийся, в том числе, на делах о преступлениях в армии.

Он предположил, что речь может идти о самовольном оставлении службы кем-то из командования или о гибели солдат в результате панических действий. "То есть речь идет о деяниях, которые не соответствовали воинской должности и привели к тяжким последствиям. Но какие действия, следствие не уточняет. Это может быть либо дезертирство с поля битвы, либо неверные или необоснованные приказы, которые имели тяжкие последствия", - сказал он.

Установить, что происходило в Джебраиле в период боевых действий, невозможно, так как информация о конкретных эпизодах боевых действий пока закрыта, сообщил военный эксперт Роберт Назарян. Он также сказал, что не знает, звучали ли подобные обвинения в адрес офицеров в связи с боями на линии соприкосновения. "А не зная, по какой статье расследуется дело, сложно говорить об исключительности этого явления", - добавил военный эксперт.

На сайте Специальной следственной службы Армении, по состоянию на 12.00 мск 19 ноября, не появилось дополнительной информации об уголовном деле против офицеров. Представитель пресс-службы ведомства не смог дать оперативный комментарий корреспонденту "Кавказского узла", сославшись на занятость.

16 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что с 27 сентября по 10 ноября погибли около 2400 армянских солдат, сотни пропали без вести. Согласно договоренности о прекращении огня, текст которого опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле", в зону конфликта для обеспечения безопасности введены российские миротворцы. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"