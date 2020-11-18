Грузинская оппозиция встретила Майка Помпео молчанием

18 ноября 2020, 19:15

Госсекретарь США Майк Помпео, в связи с визитом которого оппозиция провела в Тбилиси молчаливую акцию протеста против фальсификации выборов, провел незапланированную встречу с представителями НПО Грузии. Опротестовывать итоги выборов в суде посоветовал сегодня грузинской оппозиции Госдепартамент США, признав запугивание и подкуп избирателей.

Как писал "Кавказский узел", акции протеста проходят в Грузии ежедневно с 1 ноября. Во время митинга перед зданием Центризбиркома силовики применили против участников акции водометы и слезоточивый газ, травмы получили 10 протестующих, 14 силовиков и три журналиста. 17 ноября состоялась акция протеста в Батуми, три человека задержаны.

Оппозиция не признала итоги выборов, состоявшихся 31 октября, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение" получила возможность самостоятельно сформировать правительство. Все оппозиционные партии, прошедшие в парламент, подписали совместный меморандум, в котором отказались от мандатов. Окружные избирательные комиссии получили около двух тысяч жалоб в связи с нарушениями при проведении голосования, Центризбирком отклонил более половины из них. ЦИК заявил, что 21 ноября в Грузии состоится второй тур парламентских выборов.

Госсекретарь США Майк Помпео побывал 17 и 18 ноября в Грузии с официальным визитом, во время которого встретился с представителями парламента, правительства, президентом Грузии Саломе Зурабишвили и Патриархом всея Грузии. Во время встречи с Зурабишвили Помпео отметил, что его страна продолжает оставаться партнером Грузии. “Секретарь подтвердил приверженность Соединенных Штатов принципу территориальной целостности Грузии и поддержал значительные усилия этой страны в борьбу против терроризма”, - говорится в официальном заявлении посольства США в Грузии.

В ходе визита госсекретаря США были намечены планы сотрудничества на ближайшие годы, считает посол Грузии в США Давид Бакрадзе . "Это была встреча стратегических партнеров, на которой были изложены планы для всех нас на ближайшие годы по дальнейшему углублению этих двусторонних отношений, разумеется, самой безопасности", - перевел слова посла "Мтавари архи" корреспондент "Кавказского узла".

Все время, пока Майк Помпео встречался с представителями государственной власти в Грузии, на проспекте Руставели проходила акция протеста оппозиции, которая требовала, чтобы США обратили внимание на фальсификации во время выборов в парламент. Оппозиция провела молчаливую демонстрацию - люди стояли в масках на расстоянии двух метров друг от друга. Демонстранты держали транспаранты с плакатами, а также с фотографиями фальсифицированных протоколов выборов. С 10:30 до 13:00 часов люди стояли в безмолвной цепи, а потом двинулись к парламенту. В акции приняли участие не менее трех тысяч человек, - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Лейбористской партии Грузии" Лаша Чхартишвили.

“Мы требуем, чтобы международное сообщество обратило внимание на беспрецедентные нарушения во время выборов. Сегодня госсекретарь США встречался с представителями власти Грузии, но уже в скором времени эти же власти окажутся полностью легитимными, если будут проигнорированы грубые нарушения во время выборов, и парламент, а следовательно, и правительство будут сформированы на основании фальсификации”, - отметил Чхартишвили.

Участники акции не требуют от США вмешательства во внутренние дела Грузии, но информируют о том, что происходит в стране, рассказал участник митинга Михаил. "США и Европа должны оценить события, которые происходят в Грузии. Но менять власть внутри страны - это дело населения, мы сами, народ, должны влиять на власть и ее решения”, - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

С ним согласилась представитель НПО “Общая родина” Цира, участвовавшая в митинге. “Конечно, для нас очень важен приезд госсекретаря в нашу страну. Однако основная работа, конечно, выпадет на нашу долю - как мы сможем отстоять свои голоса, как мы сможем сформировать легитимные органы власти. От этого будет зависеть уважение таких стратегических партнеров, как США”, - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Майк Помпео встретился с представителями НПО Грузии

Такую акцию, как сегодняшнее стояние оппозиции, невозможно было не заметить, считает представитель "Единого национального движения" Георгий Барамидзе. “Несмотря на то, что Госсекретарь не встретился с оппозицией, что и не входило в его полномочия, тем не менее, он вынужден был изменить свою повестку дня и встретился с представителями неправительственных организаций, чтобы услышать их позицию. А позиция гражданского сектора полностью совпадает с нашей позицией - досрочные выборы, смена главы ЦИК и освобождение политзаключенных”, - рассказал он "Кавказскому узлу".

Посольство США подтвердило, что Майк Помпео встретился сегодня с представителями гражданского общества. На встрече присутствовали НПО, занимающиеся развитием демократии в Грузии: "Демократическая инициатива Грузии", фонд "Открытое общество-Грузия", "Правовая Грузия" и "Международная прозрачность - Грузия", сообщило сегодня посольство США в Грузии. "Госсекретарь отметил (..) важную роль гражданского общества в продвижении верховенства закона и развитии современных государственных институтов. Однако все согласились, что предстоит еще проделать большую работу, и Соединенные Штаты готовы продолжать свою поддержку", - говорится в официальном заявлении на сайте посольства.

Разговор с представителями некоммерческого сектора был интересен Помпео. "Мне понравился откровенный разговор о судебной реформе и демократическом прогрессе с представителями активного гражданского общества Грузии. Грузия добилась прогресса в борьбе с коррупцией, развитии современных государственных институтов и повышении безопасности", написал он сегодня в своем Twitter.

Госдеп США посоветовал грузинской оппозиции опротестовывать итоги выборов в суде

Сегодня же Госдепартамент США опубликовал заявление о результатах парламентских выборов в Грузии. "Наблюдались такие нарушения, как подкуп избирателей и их запугивание. К сожалению, такие явления мешали выборам в Грузии в течение 30 лет. Наша команда тоже это видела. Мы поддерживаем действия оппозиции в том, чтобы она продолжала отстаивать свои жалобы о нарушениях в рамках правовой системы, которую Грузия выстраивала за последние 20 лет. К сожалению, многие в Грузии не очень доверяют судебной системе, а также центральной избирательной комиссии. Все это, опять же, институты, которые находятся в процессе развития", - говорится в официальном заявлении Госдепартамента, опубликованном на сайте посольства США в Грузии.

Заявление Госдепартамента говорит о недоверии США к действующей власти, считает Чхартишвили. "Фактически, после такого разгромного заявления власти должны подать в отставку. Это означает, что уже и США не верят в легитимность действующего правительства Грузии", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".