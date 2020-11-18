МВД отрицает применение слезоточивого газа на акции протеста в Махачкале

18 ноября 2020, 16:52

Силовики не распыляли слезоточивый газ на акции протеста в махачкалинском поселке Кривая Балка, для этого не было оснований, заявило МВД Дагестана. Пользователи Instagram скептически отнеслись к заверениям ведомства и раскритиковали местные власти за нерешенные коммунальные проблемы.

Как писал "Кавказский узел", вечером 16 ноября десятки жителей поселка Кривая Балка близ Махачкалы перекрыли федеральную автодорогу, требуя подачи электричества в их дома. Они рассказали, что света нет более суток - по этой причине отсутствовало отопление, люди мерзли в своих домах. 17 ноября правоохранители начали доследственную проверку о причинах систематического отключения электричества в поселке Кривая Балка.

Проблемы с электричеством возникли в разных населенных пунктах Дагестана. 16 ноября в результате многочисленных аварий в распределительных сетях остались без света 113,8 тысячи жителей республики. Минэнерго отчиталось о ликвидации последствий аварий, но уже 17 ноября МЧС проинформировало об отключении света у порядка 34 тысяч потребителей. Сегодня ситуация ухудшилась - электричества нет у 53,2 тысячи жителей Махачкалы, Хасавюрта и восьми районов республики.

МВД Дагестана выступило с заявлением о том, что силовики не применяли спецсредств для разгона акции в Кривой Балке. "Никаких специальных средств, в том числе и слезоточивый газ, по отношению к жителям, вынуждено вышедшим на несанкционированный митинг, не применялось. Это исключено!" - говорится в публикации, появившейся на странице ведомства в Instagram в ночь на 18 ноября.

Администратор страницы отметил, что существует перечень обстоятельств, когда разрешено применение таких спецсредств, как слезоточивый газ. "Но! Вышедшие в отчаянии в такой дождь на улицу люди, которые просто не нашли никакого другого способа заявить громогласно о своей проблеме - это совершенно не тот случай! <...> Люди, вышедшие на митинг, не кидались камнями, не нападали ни на кого, они лишь возмущались отсутствием электричества в их домах в течение нескольких дней, а это не повод применять спецсредства!" - подчеркивается в публикации.

Представитель МВД призвал чиновников оперативнее реагировать на жалобы и держать людей в курсе предпринимаемых действий. "Всему виной отсутствие не только элементарных бытовых условий, но и диалога с компетентными лицами, объяснения почему это происходит и как скоро проблема будет устранена. Ведь людей на крышу высотки, на улицу в дождь... выводит неопределенность и непонимание. Это лишь повод выслушать их обоснованное возмущение, а компетентным ведомствам еще и помочь с решением проблемы", - сказано в публикации.

Ведомство опубликовало видео ночной акции. В кадре видны близко стоящие друг к другу люди, а также силовики и полицейские машины. Один из полицейских рукой указывает, чтобы собравшиеся отошли немного в сторону. "Толпа есть, толку нет", - говорит один из людей на видео.

Ролик об акции протеста возле Кривой Балки был размещен 16 ноября и в Instagram-паблике lifedagestan. На видео группа людей беспрерывно ходит по пешеходному переходу, перекрыв таким образом на дороге движение машин. "В поселке Кривая Балка света нет уже три дня. Что делать – не знаем, свет не включают", – поясняет автор ролика. Действие происходит в темное время суток, на краю пешеходного перехода лежат автомобильные шины, загораживающие проезд машинам.

Утверждения МВД вызвали сомнения в соцсети

О применении слезоточивого газа сообщала жительница Махачкалы, не назвавшая своего имени. По ее словам, на митинге присутствовали 150 человек. "Возмущенные люди стали говорить, что перекроют дорогу, так как обещания дать людям свет не исполняются. Когда мы попыталась двинуться в сторону дорогу, сотрудники разбрызгали газ, от которого у всех нас стало жечь в глазах. Часть людей разошлись", - процитировал 17 ноября участницу акции "Черновик".

Часть читателей паблика МВД Дагестана усомнилось в том, что полицейские действительно не применяли слезоточивый газ. "Еще как применил кто-то из полицейских слезоточивый газ! Почему говорите неправду?" - спросила администратора страницы sipa05_75. Пользовательница соцсети s.janna.m заявила, что живет в Кривой Балке и слышала о применении газа от соседей. "Наши соседи говорят, что был газ. Неужели они врут? Не думаю", - написала она.

Пользователи Instagram раскритиковали чиновников

Другие комментаторы на странице МВД Дагестана предъявили претензии к местным властям. "Почему глава Ленинского района [Махачкалы] не подает в отставку. Он не справляется со своими обязанностями. Где наш мэр? Сидит дома в тепле от дождика прячется? Город затопило, счета нет, воды нет - и так каждый раз, когда идет дождь. Городские службы работают спустя рукава, потому что не реагируют на их халатное отношение", - написала skarlett276.

Читатели "Кавказского узла" неоднократно жаловались на отсутствие электричества в поселке Кривая Балка. "Со вчерашнего утра света нет. Дома холодно, маленькие дети у меня", - говорится в сообщении, которое пришло на SMS-сервис "Кавказского узла" 16 ноября. "У нас морозильник сгорел на днях, потому что свет включают-отключают. Сейчас тоже нет света", - написал автор сообщения от 12 ноября. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

"У нас в Дагестане всегда так, проблема за проблемой: сначала строят школу, потом не дают разрешения ее открывать, и дети должны учиться в развалинах. Почему у нас всегда так? Почему чиновники издеваются? Почему страдает народ?" - возмутилась gylzanat1.

"Конечно, люди уже устали от безобразия в республике! Вода из-под крана ржавая или грязная. Свет с перебоями, у некоторых сгорает техника, и они потом судятся! Лживые счета о задолженности по коммунальным услугам!" - заявила irina679798.

К 15.52 мск 18 ноября эта публикация собрала 76 тысяч просмотров и 346 комментариев. У паблика 325 тысяч подписчиков.