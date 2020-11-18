Совет Федерации задним числом одобрил отправку миротворцев в Карабах

18 ноября 2020, 11:25

Российские сенаторы сегодня, спустя неделю после отправки миротворцев в Нагорный Карабах, приняли постановление о согласии на это. Владимир Путин принял решение в обход Совета Федерации, поскольку должен был срочно реагировать на обстрел российского вертолета с азербайджанской стороны, пояснил представитель Совфеда Андрей Клишас.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Часть территорий непризнанной республики перешла под контроль Азербайджана. К 11 ноября российские миротворцы уже взяли под контроль соединяющий Карабах с территорией Армении Лачинский коридор, выставив там временные посты. 12 ноября миротворцы вошли в Степанакерт, на дороге между столицей Нагорного Карабаха и взятым азербайджанской армией Шуши также был установлен пост. 13 ноября миротворцы вошли в Карвачарский район, который передается под контроль Азербайджана, и продвинулись до территории монастыря Армянской апостольской церкви Дадиванк. Миротворцы также занялись сопровождением автобусов с жителями Нагорного Карабаха, возвращающимися из Армении.

Согласно договоренности Алиева-Путина-Пашиняна, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент России в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу российского контингента в Нагорном Карабахе составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа (дислоцируется в поселке Рощинский Самарской области). Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

Совет Федерации принял сегодня постановление, которое санкционирует отправку в Нагорный Карабах российских военных со спецтехникой, сообщила "Медиазона" со ссылкой на трансляцию на сайте верхней палаты российского парламента.

В постановлении говорится о согласии на отправку российских военных с 10 ноября. Целью миротворцев является соблюдение "договоренностей о прекращении огня и других враждебных действий с азербайджанской и армянской сторон, во избежание массовой гибели гражданского населения Нагорного Карабаха и причинения существенного ущерба гражданским объектам", говорится в постановлении, за которое единогласно проголосовали 129 сенаторов. Согласно постановлению, оно вступает в силу со дня его принятия, передал ТАСС

Миротворческий контингент был направлен в Нагорный Карабах без предварительного согласия со стороны Совета Федерации, поскольку требовалось срочное вмешательство в ситуацию в зоне конфликта, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. "В той ситуации, которая развивалась по трагическому сценарию, люди гибли. Погибли, в конце концов, российские граждане, был сбит вертолет российский - президент имел полное право в соответствии с законом "Об обороне", в соответствии с постановлением Совета Федерации от 2009 года в оперативном режиме использовать ВС РФ", - сказал Клишас на заседании. Он добавил, что сегодняшнее согласие потребовалось президенту в связи с тем, что российские войска могут находиться в Нагорном Карабахе в течение длительного времени, сообщило РИА "Новости".

9 ноября вертолет, сопровождавший автоколонну российской военной базы по территории Армении, был сбит вблизи границы с Нахичеванской автономной республикой. Два члена экипажа погибли, третий получил травмы. Вертолет был сбит по ошибке, сообщил МИД Азербайджана. Баку принес извинения российской стороне, выразил соболезнования семьям погибших и заявил о готовности выплатить компенсации. Внешнеполитическое ведомство России приняло эти извинения спустя шесть с половиной часов после крушения вертолета, указав на необходимость оперативного расследования инцидента и наказания виновных. Азербайджанские следователи признали халатностью обстрел вертолета. Путин наградил членов экипажа вертолета орденами Мужества.

Для Турции, которая активно поддерживала Азербайджан в ходе обострения конфликта, отправка собственного миротворческого контингента в Нагорный Карабах становится вопросом престижа, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. При этом российские власти неоднократно подчеркивали, что турецкие военные будут участвовать только в работе совместного центра по контролю за соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе, который расположен за пределами зоны конфликта. Азербайджан вправе разрешить турецкому контингенту находиться в любой точке своей территории, то есть и в Нагорном Карабахе, отметил эксперт по Турции Яшар Ниязбаев. Ввод турецких войск может стать серьезнейшей угрозой для миротворческой миссии, полагает эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 10 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"